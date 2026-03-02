تركيا توقف عبور الرحلات اليومية للمسافرين عبر معابرها البرية مع إيران
© Photo / unsplash/xتركيا...اسطنبول
© Photo / unsplash/x
تابعنا عبر
صرّح وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الاثنين، بأنه تم تعليق عبور المسافرين، بنظام الرحلات اليومية المشتركة، عبر ثلاثة معابر جمركية على الحدود مع إيران، مع استمرار السماح بدخول المواطنين الأتراك ورعايا الدول الأخرى القادمين من إيران.
وأوضح الوزير بولات، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "إيران تسمح لمواطنيها بالدخول عبر الأراضي التركية"، مؤكدًا أن "حركة الشحن التجاري عبر المعابر الثلاثة متواصلة وفق إجراءات وضوابط مشددة".
وأضاف بولات أن جميع الوحدات المعنية تواصل العمل بأعلى درجات الجاهزية لضمان انسياب خدمات العبور الحدودي وحركة التجارة دون تعطّل.
Son dönemde bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler çerçevesinde, Türkiye’nin İran ile olan gümrük kapılarındaki mevcut durum kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte; gelişmeler gümrük teşkilatımız tarafından anbean takip edilmektedir.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 2, 2026
Bu kapsamda… pic.twitter.com/pOHPceorDX
وختم وزير التجارة التركي عمر بولات، بيانه قائلا: "بصفتنا وزارة التجارة، فإننا لا نزال مصممين على مواصلة مراقبة العمليات في بواباتنا الجمركية عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق الكامل مع جميع المؤسسات ذات الصلة لضمان عمليات عبور آمنة ومنظمة وسريعة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أمس الأحد، أن بلاده ستواصل جهودها بحزم من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى الشعب الإيراني وإلى جميع دول المنطقة، مشددًا على ضرورة إنهاء أجواء الصراع والعودة إلى مسار الدبلوماسية.
28 فبراير, 14:21 GMT
وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح أول أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وتواصلت، أمس الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك ردًا على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أول أمس السبت.