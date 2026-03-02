https://sarabic.ae/20260302/تركيا-توقف-عبور-الرحلات-اليومية-للمسافرين-عبر-معابرها-البرية-مع-إيران-1110930244.html

تركيا توقف عبور الرحلات اليومية للمسافرين عبر معابرها البرية مع إيران

صرّح وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الاثنين، بأنه تم تعليق عبور المسافرين، بنظام الرحلات اليومية المشتركة، عبر ثلاثة معابر جمركية على الحدود مع إيران، مع... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح الوزير بولات، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "إيران تسمح لمواطنيها بالدخول عبر الأراضي التركية"، مؤكدًا أن "حركة الشحن التجاري عبر المعابر الثلاثة متواصلة وفق إجراءات وضوابط مشددة".وأضاف بولات أن جميع الوحدات المعنية تواصل العمل بأعلى درجات الجاهزية لضمان انسياب خدمات العبور الحدودي وحركة التجارة دون تعطّل.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أمس الأحد، أن بلاده ستواصل جهودها بحزم من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى الشعب الإيراني وإلى جميع دول المنطقة، مشددًا على ضرورة إنهاء أجواء الصراع والعودة إلى مسار الدبلوماسية.وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح أول أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وتواصلت، أمس الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك ردًا على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أول أمس السبت.

