أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الاثنين، أنه في... 02.03.2026
وكتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ارتد خطأ الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي المتمثل في رفض الغاز الروسي الرخيص والموثوق عليه بنتائج عكسية. ستحتاج أوروبا مرة أخرى إلى روسيا للبقاء".وعلّق دميترييف على مقالٍ نشرته "بلومبيرغ" يتوقع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب الوضع في الشرق الأوسط. وأفادت "بلومبرغ"، اليوم الاثنين، أن أسعار الغاز في أوروبا قفزت بنسبة 50% بعد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر.ووفقًا لتوقعات محللي "مجموعة غولدمان ساكس"، التي استشهدت بها الوكالة، قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 130% إذا توقفت الإمدادات عبر مضيق هرمز لمدة شهر.وأشار المحللون أيضًا إلى أن توقف العبور لأكثر من شهرين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لتتجاوز 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة (أكثر من 1200 دولار لكل ألف متر مكعب بسعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي).وشهدت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعًا حادًا بعد ظهر يوم الاثنين، بنسبة 32% لتتجاوز 515 دولارًا لكل ألف متر مكعب، أو 42.4 يورو لكل ميغاواط/ساعة. ويأتي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الغاز في أعقاب التصعيد في الشرق الأوسط.وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران. وقد أدى ذلك فعليًا إلى توقف الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لشحنات الغاز الطبيعي المسال.
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الاثنين، أنه في خضم الأزمة في الشرق الأوسط وبعد رفض الغاز الروسي، ستحتاج أوروبا مرة أخرى إلى روسيا للبقاء على قيد الحياة.
وكتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ارتد خطأ الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي المتمثل في رفض الغاز الروسي الرخيص والموثوق عليه بنتائج عكسية. ستحتاج أوروبا مرة أخرى إلى روسيا للبقاء".
وعلّق دميترييف على مقالٍ نشرته "بلومبيرغ" يتوقع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب الوضع في الشرق الأوسط. وأفادت "بلومبرغ"، اليوم الاثنين، أن أسعار الغاز في أوروبا قفزت بنسبة 50% بعد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر.
ووفقًا لتوقعات محللي "مجموعة غولدمان ساكس"، التي استشهدت بها الوكالة، قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 130% إذا توقفت الإمدادات عبر مضيق هرمز لمدة شهر.
وأشار المحللون أيضًا إلى أن توقف العبور لأكثر من شهرين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لتتجاوز 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة (أكثر من 1200 دولار لكل ألف متر مكعب بسعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي).
وشهدت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعًا حادًا بعد ظهر يوم الاثنين، بنسبة 32% لتتجاوز 515 دولارًا لكل ألف متر مكعب، أو 42.4 يورو لكل ميغاواط/ساعة. ويأتي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الغاز في أعقاب التصعيد في الشرق الأوسط.
وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران. وقد أدى ذلك فعليًا إلى توقف الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لشحنات الغاز الطبيعي المسال.
