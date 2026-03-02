https://sarabic.ae/20260302/دميترييف-أوروبا-بحاجة-إلى-روسيا-بسبب-الأزمة-في-الشرق-الأوسط-1110945888.html

دميترييف: أوروبا بحاجة إلى روسيا بسبب الأزمة في الشرق الأوسط

دميترييف: أوروبا بحاجة إلى روسيا بسبب الأزمة في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الاثنين، أنه في... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T13:26+0000

2026-03-02T13:26+0000

2026-03-02T13:26+0000

الإتحاد الاوروبي

أخبار المناخ في العالم

الشرق الاوسط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103520/61/1035206100_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_79a991f288536838faceea1a5ca37b23.jpg

وكتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ارتد خطأ الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي المتمثل في رفض الغاز الروسي الرخيص والموثوق عليه بنتائج عكسية. ستحتاج أوروبا مرة أخرى إلى روسيا للبقاء".وعلّق دميترييف على مقالٍ نشرته "بلومبيرغ" يتوقع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب الوضع في الشرق الأوسط. وأفادت "بلومبرغ"، اليوم الاثنين، أن أسعار الغاز في أوروبا قفزت بنسبة 50% بعد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر.ووفقًا لتوقعات محللي "مجموعة غولدمان ساكس"، التي استشهدت بها الوكالة، قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 130% إذا توقفت الإمدادات عبر مضيق هرمز لمدة شهر.وأشار المحللون أيضًا إلى أن توقف العبور لأكثر من شهرين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لتتجاوز 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة (أكثر من 1200 دولار لكل ألف متر مكعب بسعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي).وشهدت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعًا حادًا بعد ظهر يوم الاثنين، بنسبة 32% لتتجاوز 515 دولارًا لكل ألف متر مكعب، أو 42.4 يورو لكل ميغاواط/ساعة. ويأتي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الغاز في أعقاب التصعيد في الشرق الأوسط.وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران. وقد أدى ذلك فعليًا إلى توقف الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لشحنات الغاز الطبيعي المسال.

https://sarabic.ae/20260216/وسائل-إعلام-أوروبا-ترى-أن-الحاجة-إلى-الحوار-مع-روسيا-باتت-واضحة-بشكل-متزايد--1110412616.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الإتحاد الاوروبي, أخبار المناخ في العالم, الشرق الاوسط