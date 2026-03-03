عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
الخارجية الإيرانية: بلادنا تتعرض لهجوم وحشي تحت ذرائع كاذبة
الخارجية الإيرانية: بلادنا تتعرض لهجوم وحشي تحت ذرائع كاذبة
الخارجية الإيرانية: بلادنا تتعرض لهجوم وحشي تحت ذرائع كاذبة
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا حادًا بشأن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واصفةً إياها بأنها "إبادة جماعية" للشعب الإيراني، مؤكدة أنّ العدو لم... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T09:41+0000
2026-03-03T09:41+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران ثابتة في سياستها تجاه دول الجوار، مشددًا على أنّ هذه الحرب ليست ضد إيران فقط، بل تهدد المنطقة بأكملها والعالم الإسلامي.وأضاف بقائي أن الهجمات تأتي تحت ذرائع كاذبة، وأن الادعاءات حول رفض إيران لمقترحات المفاوضات الأخيرة في جنيف مجرد مبرر لشن الحرب، محذرًا من أنّ الوضع الحالي نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل على جرائمها في العامين الماضيين.كما حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن العدو قد يستهدف المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في المنطقة لتوسيع نطاق الحرب، داعيةً دول المنطقة إلى إدراك خطورة هذا التصعيد وتأثيره على الأمن الإقليمي.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
الخارجية الإيرانية: بلادنا تتعرض لهجوم وحشي تحت ذرائع كاذبة

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا حادًا بشأن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واصفةً إياها بأنها "إبادة جماعية" للشعب الإيراني، مؤكدة أنّ العدو لم يترك لإيران خيارًا سوى المقاومة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران ثابتة في سياستها تجاه دول الجوار، مشددًا على أنّ هذه الحرب ليست ضد إيران فقط، بل تهدد المنطقة بأكملها والعالم الإسلامي.
وأضاف بقائي أن الهجمات تأتي تحت ذرائع كاذبة، وأن الادعاءات حول رفض إيران لمقترحات المفاوضات الأخيرة في جنيف مجرد مبرر لشن الحرب، محذرًا من أنّ الوضع الحالي نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل على جرائمها في العامين الماضيين.
كما حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن العدو قد يستهدف المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في المنطقة لتوسيع نطاق الحرب، داعيةً دول المنطقة إلى إدراك خطورة هذا التصعيد وتأثيره على الأمن الإقليمي.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
