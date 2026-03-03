https://sarabic.ae/20260303/باحث-لبناني-الطموحات-الغربية-أكبر-من-قدراتها-الفعلية-في-الشرق-الأوسط-1110997789.html

باحث لبناني: الطموحات الغربية أكبر من قدراتها الفعلية في الشرق الأوسط

تناول رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، من لبنان، الموقف الأوروبي من حرب الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن " قرار الحرب على إيران هو...

ورأى ملحم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الأوروبي لا يزال متخبطا ومربكا إزاء هذه الحرب ولا سيما في غياب رؤية موحدة للمجموعة الأوروبية"، مشيرا إلى "أن أوروبا، ومن منطلق الرياء السياسي، تجد نفسها منحازة إلى تل أبيب، وأن سقف المواقف الأوروبية ما زال منخفضا ويعكس قدرا من الإحراج السياسي نتيجة المضاعفات الجيوسياسية والجيواستراتيجية للحرب". وأضاف أن "لهذه الحرب تداعيات مباشرة على الاقتصادات الغربية، ما يجعل أوروبا، رغم محدودية تأثيرها السياسي، معنية بنتائجها ومفاعيلها التي ستطالها في نهاية المطاف وتنعكس على مصالحها الاقتصادية". واستبعد ضيف "سبوتنيك"، "تورط القوى الأوروبية في الحرب على إيران، لأن لا مصلحة لها في الانخراط بها، ولا سيما إذا طال أمدها". ورأى أنه، "من زاوية الواقعية السياسية، فإن الأوروبيين تورطوا في حرب الولايات المتحدة وروسيا على الأرض الأوكرانية، وقد يخطئون مرة ثانية، إلا أن هذا الاحتمال مستبعد". وختم بالتأكيد أن "الحضور والمصالح الأوروبية في هذه الحرب محدودان، وكذلك تأثيرها السياسي"، مشيرا إلى أن "التأثير الاقتصادي للحرب على أوروبا قد يتجاوز التأثير الأمني".بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديوماكرون: أمرت بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية في ترسانة الجيش الفرنسي

