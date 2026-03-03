https://sarabic.ae/20260303/باحث-لبناني-الطموحات-الغربية-أكبر-من-قدراتها-الفعلية-في-الشرق-الأوسط-1110997789.html
باحث لبناني: الطموحات الغربية أكبر من قدراتها الفعلية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T16:36+0000
2026-03-03T16:36+0000
2026-03-03T16:36+0000
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ايران اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
الحرب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديوماكرون: أمرت بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية في ترسانة الجيش الفرنسي
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa193e52f5df3cbe5fcf3f235f732f30.jpg
باحث لبناني: الطموحات الغربية أكبر من قدراتها الفعلية في الشرق الأوسط
تناول رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، من لبنان، الموقف الأوروبي من حرب الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن " قرار الحرب على إيران هو أمريكي-إسرائيلي بحت، من دون أي هامش للأوروبيين"، لافتا إلى "محدودية التأثير الاستراتيجي للمجموعة الأوروبية، سواء في هذه الحرب أو في أي من الشؤون الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط".
ورأى ملحم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الأوروبي لا يزال متخبطا ومربكا إزاء هذه الحرب ولا سيما في غياب رؤية موحدة للمجموعة الأوروبية"، مشيرا إلى "أن أوروبا، ومن منطلق الرياء السياسي، تجد نفسها منحازة إلى تل أبيب، وأن سقف المواقف الأوروبية ما زال منخفضا ويعكس قدرا من الإحراج السياسي نتيجة المضاعفات الجيوسياسية والجيواستراتيجية للحرب".
وأضاف أن "لهذه الحرب تداعيات مباشرة على الاقتصادات الغربية، ما يجعل أوروبا، رغم محدودية تأثيرها السياسي، معنية بنتائجها ومفاعيلها التي ستطالها في نهاية المطاف وتنعكس على مصالحها الاقتصادية".
وشدد على أن "سقف الطموحات الغربية يتجاوز محدودية الإمكانات والقدرات، وأن أوروبا باتت خارج سباق التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين وموسكو".
واستبعد ضيف "سبوتنيك"، "تورط القوى الأوروبية في الحرب على إيران، لأن لا مصلحة لها في الانخراط بها، ولا سيما إذا طال أمدها". ورأى أنه، "من زاوية الواقعية السياسية، فإن الأوروبيين تورطوا في حرب الولايات المتحدة وروسيا على الأرض الأوكرانية، وقد يخطئون مرة ثانية، إلا أن هذا الاحتمال مستبعد".
وختم بالتأكيد أن "الحضور والمصالح الأوروبية في هذه الحرب محدودان، وكذلك تأثيرها السياسي"، مشيرا إلى أن "التأثير الاقتصادي للحرب على أوروبا قد يتجاوز التأثير الأمني".