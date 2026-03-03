باحث لبناني: الطموحات الغربية أكبر من قدراتها الفعلية في الشرق الأوسط

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث لبناني: الطموحات الغربية أكبر من قدراتها الفعلية في الشرق الأوسط

16:36 GMT 03.03.2026
تناول رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، من لبنان، الموقف الأوروبي من حرب الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن " قرار الحرب على إيران هو أمريكي-إسرائيلي بحت، من دون أي هامش للأوروبيين"، لافتا إلى "محدودية التأثير الاستراتيجي للمجموعة الأوروبية، سواء في هذه الحرب أو في أي من الشؤون الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط".
ورأى ملحم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الأوروبي لا يزال متخبطا ومربكا إزاء هذه الحرب ولا سيما في غياب رؤية موحدة للمجموعة الأوروبية"، مشيرا إلى "أن أوروبا، ومن منطلق الرياء السياسي، تجد نفسها منحازة إلى تل أبيب، وأن سقف المواقف الأوروبية ما زال منخفضا ويعكس قدرا من الإحراج السياسي نتيجة المضاعفات الجيوسياسية والجيواستراتيجية للحرب".

وأضاف أن "لهذه الحرب تداعيات مباشرة على الاقتصادات الغربية، ما يجعل أوروبا، رغم محدودية تأثيرها السياسي، معنية بنتائجها ومفاعيلها التي ستطالها في نهاية المطاف وتنعكس على مصالحها الاقتصادية".

وشدد على أن "سقف الطموحات الغربية يتجاوز محدودية الإمكانات والقدرات، وأن أوروبا باتت خارج سباق التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين وموسكو".

واستبعد ضيف "سبوتنيك"، "تورط القوى الأوروبية في الحرب على إيران، لأن لا مصلحة لها في الانخراط بها، ولا سيما إذا طال أمدها". ورأى أنه، "من زاوية الواقعية السياسية، فإن الأوروبيين تورطوا في حرب الولايات المتحدة وروسيا على الأرض الأوكرانية، وقد يخطئون مرة ثانية، إلا أن هذا الاحتمال مستبعد".
وختم بالتأكيد أن "الحضور والمصالح الأوروبية في هذه الحرب محدودان، وكذلك تأثيرها السياسي"، مشيرا إلى أن "التأثير الاقتصادي للحرب على أوروبا قد يتجاوز التأثير الأمني".
