الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يقوم بتشويه الحقائق حول الوضع في إيران
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الاتحاد الأوروبي يشوه الحقائق تماما بتصريحاته بشأن إيران. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا خلال برنامج: "موقفهم (موقف دول الاتحاد الأوروبي) هو أنهم سيدافعون عن إسرائيل ضد الهجمات. هل يعقل هذا؟ لقد اعتادوا التلاعب بالمعلومات المتعلقة بمواطنيهم لدرجة أنهم يشوهون حتى هذا الوضع الواضح تماما، والذي يتكشف أمام أعين الجميع على الهواء مباشرة".وأشارت إلى أنه في حين عبرت روسيا والصين والجهات الفاعلة الإقليمية عن مواقفها استنادا إلى الحقائق، فإن دول الاتحاد الأوروبي تقدم موقفا مختلفا تماما.وأضافت معلقة على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران: "كانت (كييف) في حالة هستيرية تامة، إذ طالبت بوقف العمليات العسكرية، وسعت لتحقيق مكاسب شخصية، متسترة وراء عملية التفاوض، بينما كان الهدف الحقيقي مختلفا. وها نحن نعود إلى نفس السيناريو، بكل تفاصيله، ولكن في جوهره نفس التكتيك التفاوضي كغطاء، كما لاحظ الكثيرون اليوم". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.نتنياهو: يجب على الإيرانيين أن يتوحدوا لإسقاط نظامهم الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق نحو 1200 صاروخ ردا على الهجوم الإسرائيلي
وقالت زاخاروفا خلال برنامج: "موقفهم (موقف دول الاتحاد الأوروبي) هو أنهم سيدافعون عن إسرائيل ضد الهجمات. هل يعقل هذا؟ لقد اعتادوا التلاعب بالمعلومات المتعلقة بمواطنيهم لدرجة أنهم يشوهون حتى هذا الوضع الواضح تماما، والذي يتكشف أمام أعين الجميع على الهواء مباشرة".
وقالت زاخاروفا: "بتصريحاتهم حول الصراع الدائر حول إيران، تُشوه دول الاتحاد الأوروبي الحقائق تماما".
وأشارت إلى أنه في حين عبرت روسيا والصين والجهات الفاعلة الإقليمية عن مواقفها استنادا إلى الحقائق، فإن دول الاتحاد الأوروبي تقدم موقفا مختلفا تماما.
وأضافت معلقة على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران: "كانت (كييف) في حالة هستيرية تامة، إذ طالبت بوقف العمليات العسكرية، وسعت لتحقيق مكاسب شخصية، متسترة وراء عملية التفاوض، بينما كان الهدف الحقيقي مختلفا. وها نحن نعود إلى نفس السيناريو، بكل تفاصيله، ولكن في جوهره نفس التكتيك التفاوضي كغطاء، كما لاحظ الكثيرون اليوم".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.