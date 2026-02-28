https://sarabic.ae/20260228/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-تحركنا-لمنع-نظام-متطرف-وقاتل-من-امتلاك-قدرات-تعرض-العالم-للخطر---عاجل-1110883555.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: تحركنا لمنع "نظام متطرف وقاتل" من امتلاك قدرات تعرض العالم للخطر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد في جميع الساحات، مشددا على أنه "لا حصانة لمن يهدد بتدمير إسرائيل"، وأن كل عنصر... 28.02.2026

وأضاف، في تصريحات، اليوم السبت، أن بلاده تحركت لمنع "نظام متطرف وقاتل" من امتلاك قدرات عسكرية من شأنها تعريض إسرائيل والعالم للخطر، مؤكدا بدء "أيام عصيبة من الحرب" تتطلب الصبر والانضباط. وأضاف: "الشعب الإيراني "ليس عدوا" لإسرائيل، معتبرا أن أمامه "فرصة تاريخية"، ومشددا في الوقت ذاته على أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة تهددها بالبقاء". وحذر من أن أي عدو يحاول التدخل سيدفع ثمنا باهظا، موضحا أن المواجهة "ليست حربا ضد الشعب الإيراني بل ضد نظام آية الله الذي ينشر الإرهاب"، على حد تعبيره.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.

