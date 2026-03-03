https://sarabic.ae/20260303/خبير-ليبي-لـسبوتنيك-اتساع-رقعة-الحرب-في-الشرق-الأوسط-يضغط-على-الأسواق-ويعزز-موقع-ليبيا-1110989928.html

خبير ليبي لـ"سبوتنيك": اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط يضغط على الأسواق ويعزز موقع ليبيا

أكد الخبير الليبي في مجال النفط، خالد الكاديكي، أن "المنطقة تشهد حاليا موجة عسكرية كبيرة تضرب الشرق الأوسط وتلقي بظلالها على الاقتصاد الإقليمي والدولي"، موضحا... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الكاديكي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "السيطرة على المنافذ البحرية أو البرية أو الأجواء أو الممرات المائية تمثل في جوهرها أداة نفوذ استراتيجي لأن من يسيطر عليها يتحكم في حركة التجارة والطاقة".وأضاف الكاديكي: "نحو 20% من التجارة العالمية تمر عبر مضيق هرمز ما يجعل أي اضطراب فيه عامل ضغط على الأسواق العالمية"، موضحا في الوقت ذاته أن "ليبيا لا ترتبط تجاريا بهذا الممر بشكل مباشر، إذ إن تجارتها تتركز أساسا مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط ما يجعلها أقل تأثرا بشكل مباشر بالأحداث الجارية مقارنة بدول مثل السعودية والعراق واليمن والكويت القريبة من بؤرة التوتر".وبيّن الخبير الليبي أن "إغلاق الممرات أو تعطل الإمدادات قد يدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن بدائل أكثر أمانا، وقد تكون ليبيا من بين الخيارات المطروحة، نظرا لقربها الجغرافي وجودة خامها وقلة المخاطر مقارنة ببعض مناطق التوتر"، لافتا في المقابل إلى أن "تكاليف التأمين على الشحن والنقل سترتفع بسبب المخاطر الجيوسياسية، ما سينعكس بدوره على أسعار النفط والسلع".وتوقع الخبير الليبي أن "تشهد أسعار النفط ارتفاعا قد يتراوح بين 75 و100 دولار للبرميل أو أكثر في حال استمرار التصعيد"، مذكرا بأن "الأسعار وصلت في أزمات سابقة إلى ما بين 120 و125 دولارا للبرميل".وختم الكاديكي حديثه بالقول: "كل أزمة تحمل في طياتها تحديات وفرصا في آن معا، ويجب على ليبيا أن تتعامل مع التطورات بحذر واستراتيجية واضحة، للاستفادة من أي فرص محتملة دون إغفال المخاطر التي قد تفرضها حالة عدم الاستقرار الإقليمي".

