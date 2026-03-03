خبير ليبي لـ"سبوتنيك": اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط يضغط على الأسواق ويعزز موقع ليبيا

عربي
أكد الخبير الليبي في مجال النفط، خالد الكاديكي، أن "المنطقة تشهد حاليا موجة عسكرية كبيرة تضرب الشرق الأوسط وتلقي بظلالها على الاقتصاد الإقليمي والدولي"، موضحا أن "الصراعات في مثل هذه الحالات لا تبقى في الإطار العسكري فقط بل تمتد آثارها إلى المنابع والمنافذ الاقتصادية الحيوية".
وقال الكاديكي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "السيطرة على المنافذ البحرية أو البرية أو الأجواء أو الممرات المائية تمثل في جوهرها أداة نفوذ استراتيجي لأن من يسيطر عليها يتحكم في حركة التجارة والطاقة".
وأشار إلى أن "توجه إيران نحو مضيق هرمز ومحاولات إغلاقه، إضافة إلى استهداف بعض ناقلات النفط في المنطقة بما فيها ناقلات أمريكية وبريطانية، يعد تطورا خطرا ستكون له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على دول المنطقة وحتى على الدول البعيدة عنها".
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
النفط يقفز مع تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران وتعطيل الشحن البحري
1 مارس, 23:58 GMT
وأضاف الكاديكي: "نحو 20% من التجارة العالمية تمر عبر مضيق هرمز ما يجعل أي اضطراب فيه عامل ضغط على الأسواق العالمية"، موضحا في الوقت ذاته أن "ليبيا لا ترتبط تجاريا بهذا الممر بشكل مباشر، إذ إن تجارتها تتركز أساسا مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط ما يجعلها أقل تأثرا بشكل مباشر بالأحداث الجارية مقارنة بدول مثل السعودية والعراق واليمن والكويت القريبة من بؤرة التوتر".
وأشار الكاديكي إلى أن "التأثير غير المباشر على ليبيا سيظهر بشكل رئيسي عبر أسعار النفط نظرا لاعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على الإيرادات النفطية"، مؤكدا أن "أي ارتفاع في أسعار الخام يمثل مكسبا للدولة الليبية لأنه يعزز الإيرادات العامة ويدعم الوضع الاقتصادي".
وبيّن الخبير الليبي أن "إغلاق الممرات أو تعطل الإمدادات قد يدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن بدائل أكثر أمانا، وقد تكون ليبيا من بين الخيارات المطروحة، نظرا لقربها الجغرافي وجودة خامها وقلة المخاطر مقارنة ببعض مناطق التوتر"، لافتا في المقابل إلى أن "تكاليف التأمين على الشحن والنقل سترتفع بسبب المخاطر الجيوسياسية، ما سينعكس بدوره على أسعار النفط والسلع".
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وقلق الأسواق
أمس, 07:21 GMT
وتوقع الخبير الليبي أن "تشهد أسعار النفط ارتفاعا قد يتراوح بين 75 و100 دولار للبرميل أو أكثر في حال استمرار التصعيد"، مذكرا بأن "الأسعار وصلت في أزمات سابقة إلى ما بين 120 و125 دولارا للبرميل".

وأعرب عن أمله في "أن لا تطول الأزمة، لأن الحروب لا تخلف سوى الدمار والخراب، وقد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واسعة وفقر متزايد في المنطقة إذا استمرت".

وختم الكاديكي حديثه بالقول: "كل أزمة تحمل في طياتها تحديات وفرصا في آن معا، ويجب على ليبيا أن تتعامل مع التطورات بحذر واستراتيجية واضحة، للاستفادة من أي فرص محتملة دون إغفال المخاطر التي قد تفرضها حالة عدم الاستقرار الإقليمي".
