الحرس الثوري الإيراني: بدء الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4"- عاجل
الحرس الثوري الإيراني: بدء الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4"- عاجل
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم الأربعاء، إطلاق الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4". 04.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي "قبل ساعات تم تنفيذ الموجة السابعة عشرة من عملية الوعد الصادق 4، عبر إطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية- صهيونية (إسرائيلية)".
الحرس الثوري الإيراني: بدء الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4"- عاجل
06:28 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 06:30 GMT 04.03.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم الأربعاء، إطلاق الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4".
وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي "قبل ساعات تم تنفيذ الموجة السابعة عشرة من عملية الوعد الصادق 4، عبر إطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية- صهيونية (إسرائيلية)".