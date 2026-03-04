https://sarabic.ae/20260304/الحرس-الثوري-الإيراني-يدمر-3-أنظمة-رادار-أمريكية-في-3-دول-منذ-بدء-الحرب-1111064893.html
الحرس الثوري الإيراني يدمر 3 أنظمة رادار أمريكية في 3 دول منذ بدء الحرب
الحرس الثوري الإيراني يدمر 3 أنظمة رادار أمريكية في 3 دول منذ بدء الحرب
سبوتنيك عربي
دمر الحرس الثوري الإيراني منذ بداية الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل ثلاث محطات رادار أمريكية تستخدم في نظام الدفاع الصاروخي "ثاد"، بضربات دقيقة، وفق ما... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T20:21+0000
2026-03-04T20:21+0000
2026-03-04T20:21+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_28:0:1880:1042_1920x0_80_0_0_5bacda2e0e40212e0ebd2d7f25f158db.jpg
وجاء في بيان صحفي: "منذ بداية الحرب، دمر الحرس الثوري الإيراني ثلاثة أنظمة رادار من طراز "AN/TPY-2" المستخدمة في نظام الدفاع الصاروخي"ثاد" في ثلاث دول بصواريخ عالية الدقة".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260304/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-اغتيال-خامنئي-سيكلف-ثمنا-باهظا-والقصة-لم-تنته-بعد-1111051513.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_368:0:1757:1042_1920x0_80_0_0_c05b8617dbde22cccc2b7c41efe6b599.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني يدمر 3 أنظمة رادار أمريكية في 3 دول منذ بدء الحرب
دمر الحرس الثوري الإيراني منذ بداية الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل ثلاث محطات رادار أمريكية تستخدم في نظام الدفاع الصاروخي "ثاد"، بضربات دقيقة، وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء.
وجاء في بيان صحفي: "منذ بداية الحرب، دمر الحرس الثوري الإيراني ثلاثة أنظمة رادار من طراز "AN/TPY-2" المستخدمة في نظام الدفاع الصاروخي"ثاد" في ثلاث دول بصواريخ عالية الدقة".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.