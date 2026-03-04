https://sarabic.ae/20260304/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-سنبدأ-في-توسيع-عملياتنا-وسنضرب-العمق-الإيراني-1111042326.html

رئيس هيئة الأركان الأمريكية: سنبدأ في توسيع عملياتنا وسنضرب العمق الإيراني

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال دان كين، أن الولايات المتحدة بدأت توسيع عملياتها ضد إيران، مستهدفة العمق الإيراني، بعد أن وصف هجمات إيران بأنها... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال كين، إن القيادة المركزية الأمريكية تُحكم سيطرتها الجوية على المناطق الجنوبية من الساحل الإيراني، مضيفاً أن العمليات تتحول من ضربات بعيدة المدى واسعة النطاق إلى ضربات دقيقة بديلة.وأشار إلى انخفاض عدد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك ذخائر كافية لمواصلة مهامها، وأنه تم تدمير أكثر من 20 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.كما أوضح أن الضربات استهدفت نحو 2000 هدف في إيران حتى الآن، مع تأكيد الدعم الكامل لحلفاء واشنطن في المنطقة للدفاع عن أنفسهم وإظهار القوة ضد ما وصفه بالعدو.وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أعلن في وقت سباق اليوم، أن "الولايات المتحدة سحبت أكثر من 90% من قواتها من قواعدها في الشرق الأوسط خارج نطاق الهجوم الإيراني".وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي: "مع تصعيدنا للهجوم، سحبنا الغالبية العظمى من القوات الأمريكية، أي أكثر من 90% من الأمريكيين المتمركزين في قواعدنا... خارج نطاق الهجوم الإيراني".وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن هجوما على 4 قواعد أمريكية، في قطر والكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.ودوت صفارات الإنذار في الدول الخليجية الأربع، بعد استهداف إيران للقواعد الأمريكية هناك، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وقالت الوزارة في بيان: "تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة"، مضيفةً أن قطر "تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي".فيما أفادت "وكالة أنباء البحرين"، بأن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي تعرض لهجوم صاروخي.الدفاع الإماراتية: 3 قتلى و78 مصابا جراء قصف إيراني على مناطق عدة في البلاد

