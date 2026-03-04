https://sarabic.ae/20260304/طهران-تحذر-أوروبا-من-الانخراط-في-الحرب-ضدها-وتتهم-ألمانيا-بالضغط-على-الاتحاد-الأوروبي-1111020018.html
طهران تحذر أوروبا من الانخراط في الحرب ضدها وتتهم ألمانيا بالضغط على الاتحاد الأوروبي
طهران تحذر أوروبا من الانخراط في الحرب ضدها وتتهم ألمانيا بالضغط على الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، الاتحاد الأوروبي من الانخراط في أي عمل عسكري ضدها، داعيةً إلى تجنب ما وصفته بـ"المخاطرة بالانضمام إلى الحرب"، في ظل تصاعد... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T06:36+0000
2026-03-04T06:36+0000
2026-03-04T06:36+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg
وأكدت الخارجية الإيرانية أنه على الدول الأوروبية الالتزام بالقانون الدولي وعدم الانخراط في أي تحرك عسكري قد يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع، مشددة على ضرورة "تبني نهج دبلوماسي يسهم في خفض التصعيد". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
https://sarabic.ae/20260303/روبيو-الولايات-المتحدة-تسبق-الجدول-الزمني-الذي-حددته-بشأن-عمليتها-العسكرية-ضد-إيران-1111013008.html
https://sarabic.ae/20260303/انتهاك-للقانون-الدولي-ماكرون-ينتقد-الهجمات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران-1111008355.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9fa380cfc6f8b942c073db363c38de45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار روسيا اليوم
طهران تحذر أوروبا من الانخراط في الحرب ضدها وتتهم ألمانيا بالضغط على الاتحاد الأوروبي
حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، الاتحاد الأوروبي من الانخراط في أي عمل عسكري ضدها، داعيةً إلى تجنب ما وصفته بـ"المخاطرة بالانضمام إلى الحرب"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
وأكدت الخارجية الإيرانية أنه على الدول الأوروبية الالتزام بالقانون الدولي وعدم الانخراط في أي تحرك عسكري قد يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع
، مشددة على ضرورة "تبني نهج دبلوماسي يسهم في خفض التصعيد".
وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية ألمانيا بالضغط على الدول الأوروبية من أجل الانضمام إلى الحرب، معتبرةً أن مثل هذه التحركات من شأنها تعقيد الأوضاع وزيادة حدة التوتر في المنطقة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.