طهران تحذر أوروبا من الانخراط في الحرب ضدها وتتهم ألمانيا بالضغط على الاتحاد الأوروبي

حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، الاتحاد الأوروبي من الانخراط في أي عمل عسكري ضدها، داعيةً إلى تجنب ما وصفته بـ"المخاطرة بالانضمام إلى الحرب"، في ظل تصاعد... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه على الدول الأوروبية الالتزام بالقانون الدولي وعدم الانخراط في أي تحرك عسكري قد يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع، مشددة على ضرورة "تبني نهج دبلوماسي يسهم في خفض التصعيد". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.

