https://sarabic.ae/20260304/قطر-تعلن-ضبط-خليتين-تابعتين-للحرس-الثوري-الإيراني-1111020314.html

قطر تعلن ضبط خليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني

قطر تعلن ضبط خليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز أمن الدولة في دولة قطر، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على خليتين قال إنهما تتبعان للحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار عمليات أمنية نفذتها الجهات المختصة... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T06:47+0000

2026-03-04T06:47+0000

2026-03-04T06:47+0000

أخبار قطر اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_0:249:3072:1976_1920x0_80_0_0_63c94b4ba4636ff40b6447ac0f072aa3.jpg

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن الجهات المعنية، أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن توقيف 10 متهمين، مشيرةً إلى أن "7 منهم كُلّفوا بمهام تجسسية لجمع معلومات حول منشآت حيوية وعسكرية في الدولة". وذكرت الوكالة أن "المتهمين أقرّوا، خلال التحقيقات، بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتلقيهم تكليفات بمهام تجسسية وأعمال تخريبية".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.

https://sarabic.ae/20260303/روبيو-الولايات-المتحدة-تسبق-الجدول-الزمني-الذي-حددته-بشأن-عمليتها-العسكرية-ضد-إيران-1111013008.html

https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-العمانية-بشأن-الحرب-على-إيران-لا-تزال-هناك-مخارج-متاحة-1111012077.html

https://sarabic.ae/20260303/فيدان-إيران-تريد-إغراق-المنطقة-معها-والغارات-العشوائية-على-الدول-المجاورة-خاطئة-1111007049.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم