https://sarabic.ae/20260304/قطر-تعلن-ضبط-خليتين-تابعتين-للحرس-الثوري-الإيراني-1111020314.html
قطر تعلن ضبط خليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني
قطر تعلن ضبط خليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز أمن الدولة في دولة قطر، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على خليتين قال إنهما تتبعان للحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار عمليات أمنية نفذتها الجهات المختصة... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T06:47+0000
2026-03-04T06:47+0000
2026-03-04T06:47+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_0:249:3072:1976_1920x0_80_0_0_63c94b4ba4636ff40b6447ac0f072aa3.jpg
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن الجهات المعنية، أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن توقيف 10 متهمين، مشيرةً إلى أن "7 منهم كُلّفوا بمهام تجسسية لجمع معلومات حول منشآت حيوية وعسكرية في الدولة". وذكرت الوكالة أن "المتهمين أقرّوا، خلال التحقيقات، بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتلقيهم تكليفات بمهام تجسسية وأعمال تخريبية".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
https://sarabic.ae/20260303/روبيو-الولايات-المتحدة-تسبق-الجدول-الزمني-الذي-حددته-بشأن-عمليتها-العسكرية-ضد-إيران-1111013008.html
https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-العمانية-بشأن-الحرب-على-إيران-لا-تزال-هناك-مخارج-متاحة-1111012077.html
https://sarabic.ae/20260303/فيدان-إيران-تريد-إغراق-المنطقة-معها-والغارات-العشوائية-على-الدول-المجاورة-خاطئة-1111007049.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_ebbe7d7083edf8d2a4083512d6b73a21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
قطر تعلن ضبط خليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني
أعلن جهاز أمن الدولة في دولة قطر، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على خليتين قال إنهما تتبعان للحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار عمليات أمنية نفذتها الجهات المختصة داخل البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن الجهات المعنية، أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن توقيف 10 متهمين، مشيرةً إلى أن "7 منهم كُلّفوا بمهام تجسسية لجمع معلومات حول منشآت حيوية وعسكرية في الدولة".
وأضافت الوكالة أن "3 متهمين آخرين أُوكلت إليهم مهام تخريبية، وتلقوا تدريبات على استخدام الطائرات المسيّرة"، لافتةً إلى أنه "عُثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة، إلى جانب وسائل اتصال وأجهزة تقنية".
وذكرت الوكالة أن "المتهمين أقرّوا، خلال التحقيقات، بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتلقيهم تكليفات بمهام تجسسية وأعمال تخريبية".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة
المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.