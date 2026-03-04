عربي
نوفاك حول بيع النفط الروسي للصين والهند: سنقدمه لهم إذا طلبوه
نوفاك حول بيع النفط الروسي للصين والهند: سنقدمه لهم إذا طلبوه
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا على أتم الاستعداد لزيادة إمدادات النفط إلى الصين والهند، وأن الطلب على النفط الروسي في ازدياد.
وقال نوفاك للصحفيين، رداً على سؤال حول استعداد روسيا لزيادة إمدادات النفط إلى الصين والهند: "نحن على أهبة الاستعداد دائماً، ونفطنا مطلوب، إذا اشتروا، سنبيع".وتجاوزت أسعار الغاز الأوروبي بحلول، أمس الثلاثاء، حاجز الـ700 دولار، وذلك جراء تصعيد التوتر القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.وبحسب بورصة لندن (آي سي إي)، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان المقبل، في مركز "تي تي إف" بهولندا إلى نحو 711 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 متر مكعب من الغاز، أو 59,015 يورو لكل ميغاواط/ ساعة (استنادًا إلى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي، وتُعبّر أسعار "آي سي إي" عن أسعارها باليورو لكل ميغاواط/ ساعة).وفي وقت سابق، أشار نوفاك إلى أن اهتمام الهند بالنفط الروسي سيتزايد في ظل الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، وفقاً لتصريحات سياسيين هنود.الهند تقنن إمدادات الغاز للصناعات بعد توقف الإنتاج في قطرأسعار الغاز في أوروبا تقفز 50% على خلفية أحداث الشرق الأوسط
نوفاك حول بيع النفط الروسي للصين والهند: سنقدمه لهم إذا طلبوه

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا على أتم الاستعداد لزيادة إمدادات النفط إلى الصين والهند، وأن الطلب على النفط الروسي في ازدياد.
وقال نوفاك للصحفيين، رداً على سؤال حول استعداد روسيا لزيادة إمدادات النفط إلى الصين والهند: "نحن على أهبة الاستعداد دائماً، ونفطنا مطلوب، إذا اشتروا، سنبيع".
وتجاوزت أسعار الغاز الأوروبي بحلول، أمس الثلاثاء، حاجز الـ700 دولار، وذلك جراء تصعيد التوتر القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
دميترييف: أزمة الغاز ستجبر الأوروبيين على إصلاح أنابيب "التيار الشمالي" بأيديهم
أمس, 15:54 GMT
وبحسب بورصة لندن (آي سي إي)، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان المقبل، في مركز "تي تي إف" بهولندا إلى نحو 711 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 متر مكعب من الغاز، أو 59,015 يورو لكل ميغاواط/ ساعة (استنادًا إلى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي، وتُعبّر أسعار "آي سي إي" عن أسعارها باليورو لكل ميغاواط/ ساعة).
وفي وقت سابق، أشار نوفاك إلى أن اهتمام الهند بالنفط الروسي سيتزايد في ظل الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، وفقاً لتصريحات سياسيين هنود.
الهند تقنن إمدادات الغاز للصناعات بعد توقف الإنتاج في قطر
أسعار الغاز في أوروبا تقفز 50% على خلفية أحداث الشرق الأوسط
