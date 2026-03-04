https://sarabic.ae/20260304/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-العملية-في-إيران-كانت-مقررة-منتصف-العام-الجاري-لكن-جرى-تقديم-موعدها-1111050989.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية في إيران كانت مقررة منتصف العام الجاري لكن جرى تقديم موعدها

وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية في إيران كانت مقررة منتصف العام الجاري لكن جرى تقديم موعدها

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "العملية ضد إيران كانت مقررة منتصف العام الجاري، لكن جرى تقديم موعدها بسبب الاحتجاجات في إيران... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T15:40+0000

2026-03-04T15:40+0000

2026-03-04T15:40+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله: "كان من المقرر تنفيذ العملية الإسرائيلية في إيران في منتصف العام، ولكن تم تقديم موعدها بسبب الاحتجاجات في إيران وموقف ترامب، مما أتاح تنفيذ عملية مشتركة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرةوسقوط ضحايا مدنيينواغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الدفاع البولندية: النزاع في إيران يؤخر إمدادات الأسلحة إلى كييف

https://sarabic.ae/20260304/الجبهة-الداخلية-الإسرائيلية-دوي-صفارات-الإنذار-في-بلدات-عدة-إثر-رصد-إطلاق-صواريخ-إيران--1111047160.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي