وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية في إيران كانت مقررة منتصف العام الجاري لكن جرى تقديم موعدها
وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية في إيران كانت مقررة منتصف العام الجاري لكن جرى تقديم موعدها
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "العملية ضد إيران كانت مقررة منتصف العام الجاري، لكن جرى تقديم موعدها بسبب الاحتجاجات في إيران
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله: "كان من المقرر تنفيذ العملية الإسرائيلية في إيران في منتصف العام، ولكن تم تقديم موعدها بسبب الاحتجاجات في إيران وموقف ترامب، مما أتاح تنفيذ عملية مشتركة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرةوسقوط ضحايا مدنيينواغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية في إيران كانت مقررة منتصف العام الجاري لكن جرى تقديم موعدها
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "العملية ضد إيران كانت مقررة منتصف العام الجاري، لكن جرى تقديم موعدها بسبب الاحتجاجات في إيران وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله: "كان من المقرر تنفيذ العملية الإسرائيلية في إيران في منتصف العام، ولكن تم تقديم موعدها بسبب الاحتجاجات في إيران وموقف ترامب، مما أتاح تنفيذ عملية مشتركة".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرةوسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدة بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.