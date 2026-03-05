عربي
"أنصار الله" يتهمون أنظمة عربية بحماية القواعد الأمريكية
سبوتنيك عربي
قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن بعض الأنظمة والحكومات تركز جهودها خلال المواجهة الجارية على حماية القواعد الأمريكية التي شاركت في... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
"أنصار الله" يتهمون أنظمة عربية بحماية القواعد الأمريكية

19:10 GMT 05.03.2026
© Photo / X.comعبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Photo / X.com
قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن بعض الأنظمة والحكومات تركز جهودها خلال المواجهة الجارية على حماية القواعد الأمريكية التي شاركت في الهجمات على إيران.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الفضائية، اليوم الخميس، أن تلك الأنظمة تصف الردود الإيرانية على القواعد الأمريكية بأنها اعتداء على أراضيها، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق دعم العمليات الأمريكية والإسرائيلية.
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
بعد مضيق هرمز… هل تتحرك "أنصار الله" لمساندة إيران وتغلق باب المندب؟
أمس, 17:07 GMT
وأشار إلى وجود مساع، بحسب تعبيره، لدفع حكومات عربية إلى الانخراط المباشر في المواجهة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ما وصفها بأكبر طلعة هجومية في تاريخ سلاح الجو، استهدفت وحدات صاروخية ومنظومات دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني في مناطق غربي ووسط إيران، مشيرا إلى أن الهجوم شاركت فيه نحو 200 طائرة مقاتلة.
صورة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة بين الصواريخ والطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
هل تعيد الحرب على إيران رسم خريطة تحالفات الشرق الأوسط؟
18:51 GMT
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها، وشنت هجمات مضادة طالت إسرائيل وقواعد أمريكية وغربية في المنطقة كما أغلقت مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وبين إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب للقضاء على المشروع الإيراني بلا رجعة وتأكيد إيران على حقها في الرد بكل ما تملك، يبقى مستقبل المنطقة وشكل تحالفاتها إقليميا ودوليا مرهونا بإرادة الطرف المنتصر، الذي سيشكل المنطقة وفقا لمصالحه.
