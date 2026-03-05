https://sarabic.ae/20260305/أنصار-الله-يتهمون-أنظمة-عربية-بحماية-القواعد-الأمريكية-1111116476.html
"أنصار الله" يتهمون أنظمة عربية بحماية القواعد الأمريكية
"أنصار الله" يتهمون أنظمة عربية بحماية القواعد الأمريكية
سبوتنيك عربي
قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن بعض الأنظمة والحكومات تركز جهودها خلال المواجهة الجارية على حماية القواعد الأمريكية التي شاركت في... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T19:10+0000
2026-03-05T19:10+0000
2026-03-05T19:10+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
إسرائيل
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e273f20b2eef33c1ecdae51380a8ab75.jpg
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الفضائية، اليوم الخميس، أن تلك الأنظمة تصف الردود الإيرانية على القواعد الأمريكية بأنها اعتداء على أراضيها، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق دعم العمليات الأمريكية والإسرائيلية.وأشار إلى وجود مساع، بحسب تعبيره، لدفع حكومات عربية إلى الانخراط المباشر في المواجهة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ما وصفها بأكبر طلعة هجومية في تاريخ سلاح الجو، استهدفت وحدات صاروخية ومنظومات دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني في مناطق غربي ووسط إيران، مشيرا إلى أن الهجوم شاركت فيه نحو 200 طائرة مقاتلة. وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها، وشنت هجمات مضادة طالت إسرائيل وقواعد أمريكية وغربية في المنطقة كما أغلقت مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.وبين إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب للقضاء على المشروع الإيراني بلا رجعة وتأكيد إيران على حقها في الرد بكل ما تملك، يبقى مستقبل المنطقة وشكل تحالفاتها إقليميا ودوليا مرهونا بإرادة الطرف المنتصر، الذي سيشكل المنطقة وفقا لمصالحه.
https://sarabic.ae/20260304/بعد-مضيق-هرمز-هل-تتحرك-أنصار-الله-لمساندة-إيران-وتغلق-باب-المندب-1111055078.html
https://sarabic.ae/20260305/هل-تعيد-الحرب-على-إيران-رسم-خريطة-تحالفات-الشرق-الأوسط-1111113128.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_159:0:1164:754_1920x0_80_0_0_9693bdcc5d771c05de495b78c5e07265.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, إيران
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, إيران
"أنصار الله" يتهمون أنظمة عربية بحماية القواعد الأمريكية
قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن بعض الأنظمة والحكومات تركز جهودها خلال المواجهة الجارية على حماية القواعد الأمريكية التي شاركت في الهجمات على إيران.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الفضائية، اليوم الخميس، أن تلك الأنظمة تصف الردود الإيرانية على القواعد الأمريكية بأنها اعتداء على أراضيها، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق دعم العمليات الأمريكية
والإسرائيلية.
وأشار إلى وجود مساع، بحسب تعبيره، لدفع حكومات عربية إلى الانخراط المباشر في المواجهة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات
واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ما وصفها بأكبر طلعة هجومية في تاريخ سلاح الجو، استهدفت وحدات صاروخية ومنظومات دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني في مناطق غربي ووسط إيران، مشيرا إلى أن الهجوم شاركت فيه نحو 200 طائرة مقاتلة.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها، وشنت هجمات مضادة طالت إسرائيل وقواعد أمريكية وغربية في المنطقة كما أغلقت مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وبين إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب
للقضاء على المشروع الإيراني بلا رجعة وتأكيد إيران على حقها في الرد بكل ما تملك، يبقى مستقبل المنطقة وشكل تحالفاتها إقليميا ودوليا مرهونا بإرادة الطرف المنتصر، الذي سيشكل المنطقة وفقا لمصالحه.