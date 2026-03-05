إسبانيا تدين العمل العسكري في الشرق الأوسط لكنها تمول الحرب في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إسبانيا تدين العمل العسكري في الشرق الأوسط لكنها تمول الحرب في أوكرانيا
وبحسب السلطات الإسبانية، فقد زودت إسبانيا كييف بدبابات "ليوبارد 2A4" وناقلات جند مدرعة، وقذائف عيار 155 ملم، ومنظومات صواريخ "هوك"، وأسلحة أخرى.وتعد أحدث الاتفاقيات التي جرت، عندما أعلن سانشيز، خلال زيارة زيلينسكي إلى إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن تخصيص 815 مليون يورو إضافية كمساعدات عسكرية وغيرها لكييف.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، انضمت إسبانيا إلى مبادرة "الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا"، التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتمويل شراء أسلحة أمريكية لكييف، وفقًا لرئيس الوزراء الإسباني.وأعرب ألباريز عن أسفه لبقاء الاتحاد الأوروبي على هامش مفاوضات السلام في أوكرانيا.وفي السياق ذاته صرحت موسكو مرارا وتكرارا، بأن "أوروبا لا تستطيع المساهمة في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا بسبب موقفها".
إسبانيا تدين العمل العسكري في الشرق الأوسط لكنها تمول الحرب في أوكرانيا

11:34 GMT 05.03.2026
© Youtubeبيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Youtube
تابعنا عبر
أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى موقف إسبانيا من النزاعات الدولية، بعبارة "لا للحرب"، وأكد أن هذا المبدأ يوجه أيضا تحركات البلاد في أوكرانيا وقطاع غزة والوضع الراهن المحيط بإيران.
وبحسب السلطات الإسبانية، فقد زودت إسبانيا كييف بدبابات "ليوبارد 2A4" وناقلات جند مدرعة، وقذائف عيار 155 ملم، ومنظومات صواريخ "هوك"، وأسلحة أخرى.

وسبق أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني عن تسليم دبابات "ليوبارد 2A4 "وصواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وتعد أحدث الاتفاقيات التي جرت، عندما أعلن سانشيز، خلال زيارة زيلينسكي إلى إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن تخصيص 815 مليون يورو إضافية كمساعدات عسكرية وغيرها لكييف.

في الشهر ذاته، صرّح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، لوسائل الإعلام المحلية بأن "المساعدات العسكرية الإسبانية لأوكرانيا ستبلغ مليار يورو على الأقل". كما أوضح أن مدريد قد خصصت بالفعل مليار يورو لشراء معدات عسكرية لكييف في عام 2024.

برادلي أمريكية الصنع مدمرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تتوسل من واشنطن دعم نظام كييف مجددا
22 يناير, 04:49 GMT
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، انضمت إسبانيا إلى مبادرة "الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا"، التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتمويل شراء أسلحة أمريكية لكييف، وفقًا لرئيس الوزراء الإسباني.
وأعرب ألباريز عن أسفه لبقاء الاتحاد الأوروبي على هامش مفاوضات السلام في أوكرانيا.
وأكد الوزير حينها: "يجب على أوروبا المشاركة في اتخاذ القرارات النهائية بشأن أوكرانيا".
وفي السياق ذاته صرحت موسكو مرارا وتكرارا، بأن "أوروبا لا تستطيع المساهمة في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا بسبب موقفها".
الكرملين: موقف روسيا من الوضع المحيط بإيران ثابت ومعروف
القوات الروسية تسقط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
