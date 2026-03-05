https://sarabic.ae/20260305/إسبانيا-تدين-العمل-العسكري-في-الشرق-الأوسط-لكنها-تمول-الحرب-في-أوكرانيا-1111088903.html

إسبانيا تدين العمل العسكري في الشرق الأوسط لكنها تمول الحرب في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى موقف إسبانيا من النزاعات الدولية، بعبارة "لا للحرب"، وأكد أن هذا المبدأ يوجه أيضا تحركات البلاد في أوكرانيا وقطاع... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب السلطات الإسبانية، فقد زودت إسبانيا كييف بدبابات "ليوبارد 2A4" وناقلات جند مدرعة، وقذائف عيار 155 ملم، ومنظومات صواريخ "هوك"، وأسلحة أخرى.وتعد أحدث الاتفاقيات التي جرت، عندما أعلن سانشيز، خلال زيارة زيلينسكي إلى إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن تخصيص 815 مليون يورو إضافية كمساعدات عسكرية وغيرها لكييف.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، انضمت إسبانيا إلى مبادرة "الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا"، التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتمويل شراء أسلحة أمريكية لكييف، وفقًا لرئيس الوزراء الإسباني.وأعرب ألباريز عن أسفه لبقاء الاتحاد الأوروبي على هامش مفاوضات السلام في أوكرانيا.وفي السياق ذاته صرحت موسكو مرارا وتكرارا، بأن "أوروبا لا تستطيع المساهمة في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا بسبب موقفها".

