إيران تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بطائرات مسيرة وإصابتها

إيران تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بطائرات مسيرة وإصابتها

أفاد المتحدث باسم مركز خاتم الأنبياء المركزي أن القوات الإيرانية أصابت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ما أجبرها على ترك مكانها والابتعاد لأكثر من ألف... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان مركز خاتم الأنبياء المركزي: "تعرضت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي كانت تقترب من الحدود البحرية الإيرانية في خليج عُمان لمسافة 340 كيلومترًا بهدف بسط سيطرتها على المياه، لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للبحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري، وبعد ذلك اختفت السفينة سريعًا، على بُعد أكثر من ألف كيلومتر من الخليج". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

