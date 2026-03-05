https://sarabic.ae/20260305/البنتاغون-الولايات-المتحدة-لن-تستقبل-لاجئين-من-الشرق-الأوسط-1111124525.html
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تستقبل لاجئين من الشرق الأوسط
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه يمكن القول بثقة: لا توجد خطط لاستقبال موجة جديدة من اللاجئين من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة".وأضاف: "لقد أشار الرئيس منذ فترة طويلة إلى أن هناك في هذه المنطقة دولًا كافية قادرة على تقديم مثل هذا الدعم عند الحاجة. لكن هذا بالتأكيد ليس من ضمن خططنا".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
2026
