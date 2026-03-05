https://sarabic.ae/20260305/الجبهة-الداخلية-الإسرائيلية-فتح-مطار-بن-غوريون-أمام-رحلات-إعادة-العالقين-في-الخارج-1111076620.html

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: فتح مطار بن غوريون أمام رحلات إعادة العالقين في الخارج

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: فتح مطار بن غوريون أمام رحلات إعادة العالقين في الخارج

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم فتح مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب أمام رحلات إعادة العالقين في الخارج. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه ستهبط 9 رحلات للإسرائيليين العالقين في الخارج، على متن شركة "العال" من 9 مدن كاملة.وأكدت أن عودة العالقين يأتي في إطار إعادة افتتاح المطار الدولي تدريجيا، حيث نقلت الصحيفة عن شركة "العال" أنه تم تخصيص هذه الرحلات لركاب الشركة دون أي تكلفة إضافية.ومن المتوقع أن تكون أول رحلة عودة من أثينا إلى تل أبيب، كما يتوقع وصول رحلات إضافية من ميلانو، وتبليسي، وبودابست، ولارنكا، وباريس، وميونيخ، ولندن، وهناك رحلة إضافية من جنيف في وقت متأخر من اليوم الخميس.وبحسب شركة "العال"، من المتوقع أن تقلع اليوم خمس رحلات عودة من أمريكا الشمالية وثلاث رحلات عودة من بانكوك.وفي السياق نفسه، هددت إيران، مساء الأربعاء، إسرائيل بتوجيه ضربة إلى المفاعل النووي في ديمونة الإسرائيلية، إذا حاولت مع أمريكا إسقاط السلطة في الجمهورية الإسلامية.وبحسب ما جاء في تقرير لوكالة "إيسنا" الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري: "إذا حاولت أمريكا وإسرائيل تغيير النظام في إيران، فإن طهران ستوجه ضربة إلى المفاعل النووي في ديمونة في إسرائيل".وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

