https://sarabic.ae/20260305/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-قلقة-بشأن-محاولات-توسيع-رقعة-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1111106422.html
الخارجية البيلاروسية: مينسك قلقة بشأن محاولات توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط
الخارجية البيلاروسية: مينسك قلقة بشأن محاولات توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، اليوم الخميس، أن بلاده تشعر بالقلق البالغ إزاء محاولات توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T17:14+0000
2026-03-05T17:14+0000
2026-03-05T17:14+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أحداث بيلاروسيا
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/06/1049486747_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_5c5c5c9ae096ee648e141f851d845348.jpg
وجاء في بيان الخارجية البيلاروسية عقب اتصال هاتفي أجراه الوزير مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أنه "بناءً على توجيهات رئيس الدولة البيلاروسي، أجرى ريجينكوف اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط".وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية البيلاروسية أعرب عن دعمه وتضامنه مع قيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة إزاء الدمار والخسائر التي لحقت بالإمارات نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-لمستجدات-اليوم-الـ6-من-الحرب-على-إيران-توسع-الضربات-وتفجير-ناقلات-صور-وفيديو--1111076272.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/06/1049486747_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_e364427e3a2ee5fc519c2eaed0322778.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أحداث بيلاروسيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أحداث بيلاروسيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية البيلاروسية: مينسك قلقة بشأن محاولات توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط
صرح وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، اليوم الخميس، أن بلاده تشعر بالقلق البالغ إزاء محاولات توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الخارجية البيلاروسية عقب اتصال هاتفي أجراه الوزير مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أنه "بناءً على توجيهات رئيس الدولة البيلاروسي، أجرى ريجينكوف اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط".
وأضاف البيان: "أعرب الجانب البيلاروسي عن قلقه البالغ إزاء محاولات توسيع نطاق الصراع ليشمل الإمارات، الشريك والصديق الموثوق للشعب البيلاروسي، وإزاء التقارير الواردة عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار ناجمة عن الصراع. كما تم التأكيد على العواقب السلبية للصراع على كل من الاقتصاد الإقليمي والعالمي".
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية البيلاروسية أعرب عن دعمه وتضامنه مع قيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة إزاء الدمار والخسائر التي لحقت بالإمارات نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.