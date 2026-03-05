https://sarabic.ae/20260305/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-قلقة-بشأن-محاولات-توسيع-رقعة-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1111106422.html

الخارجية البيلاروسية: مينسك قلقة بشأن محاولات توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

الخارجية البيلاروسية: مينسك قلقة بشأن محاولات توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، اليوم الخميس، أن بلاده تشعر بالقلق البالغ إزاء محاولات توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T17:14+0000

2026-03-05T17:14+0000

2026-03-05T17:14+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أحداث بيلاروسيا

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/06/1049486747_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_5c5c5c9ae096ee648e141f851d845348.jpg

وجاء في بيان الخارجية البيلاروسية عقب اتصال هاتفي أجراه الوزير مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أنه "بناءً على توجيهات رئيس الدولة البيلاروسي، أجرى ريجينكوف اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط".وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية البيلاروسية أعرب عن دعمه وتضامنه مع قيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة إزاء الدمار والخسائر التي لحقت بالإمارات نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-لمستجدات-اليوم-الـ6-من-الحرب-على-إيران-توسع-الضربات-وتفجير-ناقلات-صور-وفيديو--1111076272.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أحداث بيلاروسيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية