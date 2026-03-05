https://sarabic.ae/20260305/الدفاعات-الجوية-الكويتية-تتعامل-مع-هجمات-صاروخية-وطائرات-مسيرة-في-أجواء-الدولة--1111113006.html

الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة في أجواء الدولة

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة في أجواء الدولة. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت القوات المسلحة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة استمرار متابعة الوضع لحماية الأجواء والمواطنين. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

