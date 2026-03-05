https://sarabic.ae/20260305/مفكر-كويتي-حول-الحرب-على-إيران-ما-يوجد-في-الفخ-أكبر-من-العصفور-1111079938.html

مفكر كويتي حول الحرب على إيران: ما يوجد في الفخ أكبر من العصفور

مفكر كويتي حول الحرب على إيران: ما يوجد في الفخ أكبر من العصفور

سبوتنيك عربي

يرى المفكر الكويتي والخبير الاقتصادي الدولي، حجاج بوخضور، أن ما يجري في منطقة الخليج العربي، في ظل التصعيد والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T08:22+0000

2026-03-05T08:22+0000

2026-03-05T08:22+0000

الكويت

إيران

الحرب

أخبار الشرق الأوسط

تقارير سبوتنيك

حصري

الدول العربية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg

وقال بوخضور، في حديث خاص لوكالة "شبوتنيك": "قراءة المشهد بمنطق الفعل لا ضجيج الشعارات تكشف أن القضية ليست مجرد ملف نووي يُغلق، أو صواريخ تُكسر، أو أذرع تُجفف"، وأضاف: "هذه العناوين تُقدّم للرأي العام كقائمة أهداف معلنة وواضحة، بينما تعمل تحتها طبقة أخرى أكثر حسمًا تتعلق بإعادة هندسة المجال الجيوسياسي في المنطقة".وأشار بوخضور، إلى أن "ما هو غير معلن لا يقل وزنا عن هذه الأهداف المعلنة"، لافتا إلى أن "هذا الجانب نادرا ما يُطرح في وسائل الإعلام أو على منصات التواصل، ويظهر غالبا في بعض الدراسات والتحليلات الاستراتيجية المحدودة".وتابع: "على الهامش الذي يراد له أن يبدو نزاعا قانونيا، تُثار بين الحين والاَخر ملفات حدودية كخور عبد الله، وحقل الدرة، بنبرة تصعيدية كما حدث مؤخرا"، مبينا أن "هذه القضايا لا تُطرح فقط بوصفها خلافات حدودية، بل قد تتحول إلى مادة تعبئة سياسية تنتج سردية تبريرية جاهزة".وأوضح أن "الخرائط قد تُستخدم أحيانا كقناع سياسي، حيث يتغير اسم الفعل قبل أن يتغير واقع الفعل"، محذرا من أن "هذا المسار قد يفتح بابا خطيرا يتمثل في تحول النزاعات البحرية إلى مبرر لما يُعرف بالعنف الرمادي".وختم بو خضور حديثه: "خلاصة المعركة تكمن في نقل إيران من لاعب يفرض كلفة عبر المنطقة الرمادية إلى طرف تُسحب منه أدوات الغموض والضغط، ويُعاد ضبطه داخل حدود يمكن قياسها، والمعنى في قلب الشاعر".

https://sarabic.ae/20260301/قتيل-و32-جريحا-في-الكويت-مع-استمرار-رصد-صواريخ-ومسيرات-إيرانية-باتجاه-البلاد--1110914152.html

https://sarabic.ae/20260305/12-دولة-تسعى-للتوسط-لوقف-الحرب-ضد-إيران---1111077825.html

https://sarabic.ae/20260305/وزير-الخارجية-الإيراني-الولايات-المتحدة-ستندم-على-إغراق-السفينة-الإيرانية-في-المياه-الدولية-1111076408.html

الكويت

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكويت, إيران, الحرب, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري, الدول العربية