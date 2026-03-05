https://sarabic.ae/20260305/الدفاع-الروسية-إعادة-200-عسكري-روسي-من-الأسر-الأوكراني-وتسليم-200-أسير-حرب-أوكراني-بالمقابل-1111092092.html
الدفاع الروسية: إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل
الدفاع الروسية: إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها، بأنه "تم إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل". 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "في 5 مارس/آذار من هذا العام، تم استعادة 200 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف،وتم تبادل 200 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن روسيا استعادت 157 جنديا روسيا، من الأسر الأوكراني، مقابل إطلاق سراح 157 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف أن الإمارات والولايات المتحدة توسطتا في عودة الجنود الروس من الأسر، مضيفا: "قدمت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جهود وساطة إنسانية خلال عودة الجنود الروس من الأسر".
الدفاع الروسية: إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها، بأنه "تم إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل".
وجاء في البيان: "في 5 مارس/آذار من هذا العام، تم استعادة 200 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف،وتم تبادل 200 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن "الجنود الروس موجودون حاليًا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقًا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن روسيا استعادت 157 جنديا روسيا، من الأسر الأوكراني، مقابل إطلاق سراح 157 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع: "تمت استعادة 3 مواطنين روس، من سكان كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل نظام كييف، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم".
وأضاف أن الإمارات والولايات المتحدة توسطتا في عودة الجنود الروس من الأسر، مضيفا: "قدمت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جهود وساطة إنسانية خلال عودة الجنود الروس من الأسر".