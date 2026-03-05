https://sarabic.ae/20260305/الدفاع-الروسية-إعادة-200-عسكري-روسي-من-الأسر-الأوكراني-وتسليم-200-أسير-حرب-أوكراني-بالمقابل-1111092092.html

الدفاع الروسية: إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها، بأنه "تم إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل". 05.03.2026

وجاء في البيان: "في 5 مارس/آذار من هذا العام، تم استعادة 200 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف،وتم تبادل 200 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن روسيا استعادت 157 جنديا روسيا، من الأسر الأوكراني، مقابل إطلاق سراح 157 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف أن الإمارات والولايات المتحدة توسطتا في عودة الجنود الروس من الأسر، مضيفا: "قدمت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جهود وساطة إنسانية خلال عودة الجنود الروس من الأسر".القوات الروسية تسقط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

