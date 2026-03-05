الدفاع الروسية: إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260305/الدفاع-الروسية-إعادة-200-عسكري-روسي-من-الأسر-الأوكراني-وتسليم-200-أسير-حرب-أوكراني-بالمقابل-1111092092.html
الدفاع الروسية: إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل
الدفاع الروسية: إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها، بأنه "تم إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل". 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T12:04+0000
2026-03-05T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809058_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_034ff12dfa4b4fac1f0c1e7e885bc5c5.jpg
وجاء في البيان: "في 5 مارس/آذار من هذا العام، تم استعادة 200 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف،وتم تبادل 200 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن روسيا استعادت 157 جنديا روسيا، من الأسر الأوكراني، مقابل إطلاق سراح 157 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف أن الإمارات والولايات المتحدة توسطتا في عودة الجنود الروس من الأسر، مضيفا: "قدمت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جهود وساطة إنسانية خلال عودة الجنود الروس من الأسر".القوات الروسية تسقط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260305/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ياروفايا-في-جمهورية-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1111085040.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809058_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31667dc100977d93a3e171fafebb0ec8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, العالم, العالم العربي

الدفاع الروسية: إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل

12:04 GMT 05.03.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسرى حرب
أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها، بأنه "تم إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل".
وجاء في البيان: "في 5 مارس/آذار من هذا العام، تم استعادة 200 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف،وتم تبادل 200 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن "الجنود الروس موجودون حاليًا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقًا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ياروفايا في جمهورية دونيتسك- وزارة الدفاع
09:54 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن روسيا استعادت 157 جنديا روسيا، من الأسر الأوكراني، مقابل إطلاق سراح 157 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع: "تمت استعادة 3 مواطنين روس، من سكان كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل نظام كييف، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم".
وأضاف أن الإمارات والولايات المتحدة توسطتا في عودة الجنود الروس من الأسر، مضيفا: "قدمت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جهود وساطة إنسانية خلال عودة الجنود الروس من الأسر".
القوات الروسية تسقط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала