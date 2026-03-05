https://sarabic.ae/20260305/السيسي-مصر-مستمرة-في-جهود-الوساطةالحرب-في-الشرق-الأوسط-نتيجة-أخطاء-حسابية-1111117421.html

السيسي: مصر مستمرة في جهود الوساطة..الحرب في الشرق الأوسط نتيجة أخطاء حسابية

السيسي: مصر مستمرة في جهود الوساطة..الحرب في الشرق الأوسط نتيجة أخطاء حسابية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن مصر كانت حريصة على منع التصعيد لأنها تدرك من تجربتها أن الحروب تجلب الخراب والدمار وتضر بمصالح الشعوب،... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T19:36+0000

2026-03-05T19:36+0000

2026-03-05T19:36+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

إيران

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093687216_0:0:1903:1071_1920x0_80_0_0_9f4d54ab87cc782dd9f92a923f2bc0d8.jpg

وأوضح خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الحرب تعكس أخطاء في الحسابات والتقديرات، مشيرا إلى أن مصر واجهت تحديات وإساءات في السنوات الماضية لكنها مارست "صبرا جميلا" أثبت نجاحه في التعامل مع بعض الدول.وتوجه الرئيس المصري إلى مواطنيه، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية والفهم المبني على العلم والدراسة، لافتا إلى تداعيات الأزمة الحالية على الأسعار، وأكد أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، داعيا إلى عدم استغلال الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/هل-تعيد-الحرب-على-إيران-رسم-خريطة-تحالفات-الشرق-الأوسط-1111113128.html

مصر

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيران, العالم العربي