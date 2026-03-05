https://sarabic.ae/20260305/السيسي-مصر-مستمرة-في-جهود-الوساطةالحرب-في-الشرق-الأوسط-نتيجة-أخطاء-حسابية-1111117421.html
السيسي: مصر مستمرة في جهود الوساطة..الحرب في الشرق الأوسط نتيجة أخطاء حسابية
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن مصر كانت حريصة على منع التصعيد لأنها تدرك من تجربتها أن الحروب تجلب الخراب والدمار وتضر بمصالح الشعوب،
وأوضح خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الحرب تعكس أخطاء في الحسابات والتقديرات، مشيرا إلى أن مصر واجهت تحديات وإساءات في السنوات الماضية لكنها مارست "صبرا جميلا" أثبت نجاحه في التعامل مع بعض الدول.وتوجه الرئيس المصري إلى مواطنيه، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية والفهم المبني على العلم والدراسة، لافتا إلى تداعيات الأزمة الحالية على الأسعار، وأكد أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، داعيا إلى عدم استغلال الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن مصر كانت حريصة على منع التصعيد لأنها تدرك من تجربتها أن الحروب تجلب الخراب والدمار وتضر بمصالح الشعوب، مؤكدا استمرار جهود الوساطة المخلصة لوقف الحرب لتفادي تداعياتها الكبيرة.
وأوضح خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الحرب تعكس أخطاء في الحسابات والتقديرات، مشيرا إلى أن مصر واجهت تحديات وإساءات في السنوات الماضية لكنها مارست "صبرا جميلا" أثبت نجاحه في التعامل مع بعض الدول.
وتوجه الرئيس المصري إلى مواطنيه، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية والفهم المبني على العلم والدراسة، لافتا إلى تداعيات الأزمة الحالية على الأسعار، وأكد أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، داعيا إلى عدم استغلال الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.