https://sarabic.ae/20260305/الطائرة-الهجومية-الانتحارية-الإيرانية-حديد-110-1111105705.html
الطائرة الهجومية الانتحارية الإيرانية "حديد-110"
الطائرة الهجومية الانتحارية الإيرانية "حديد-110"
سبوتنيك عربي
تواصل إيران تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة الهجومية، أبرزها الطائرة الهجومية الانتحارية الإيرانية "حديد-110" وهي مسيرة نفاثة مخصصة لتنفيذ ضربات دقيقة... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T17:02+0000
2026-03-05T17:02+0000
2026-03-05T17:02+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111105049_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b53b3d4c311caae51595f1a77de688d4.png
وقام فريق تحرير "سبوتنيك" بتحضير إنفوغراف يتضمن كافة البيانات المتاحة عن الطائرة الإيرانية المسيّرة "حديد-110".الأهداف الأكثر حساسية في الحرب... أبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجيةمضيق هرمز... أهم المعلومات عن "بوابة الطاقة" العالمية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111105049_166:0:1126:720_1920x0_80_0_0_71bc415fdc16f0c4ab9ea77cd8d4d25d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
الطائرة الهجومية الانتحارية الإيرانية "حديد-110"
تواصل إيران تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة الهجومية، أبرزها الطائرة الهجومية الانتحارية الإيرانية "حديد-110" وهي مسيرة نفاثة مخصصة لتنفيذ ضربات دقيقة ضد أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ومراكز القيادة والبنية التحتية العسكرية الحيوية.
وقام فريق تحرير "سبوتنيك" بتحضير إنفوغراف يتضمن كافة البيانات المتاحة عن الطائرة الإيرانية المسيّرة "حديد-110".