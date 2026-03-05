https://sarabic.ae/20260305/الولايات-المتحدة-وفنزويلا-تتفقان-على-استعادة-العلاقات-الدبلوماسية-1111124816.html
الولايات المتحدة وفنزويلا تتفقان على استعادة العلاقات الدبلوماسية
الولايات المتحدة وفنزويلا تتفقان على استعادة العلاقات الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وفنزويلا اتفقتا على استعادة العلاقات الدبلوماسية. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T23:05+0000
2026-03-05T23:05+0000
2026-03-05T23:05+0000
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085622967_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_f2691012de0e1d41dddeada56b9ee7c6.jpg
وجاء في البيان: "اتفقت الولايات المتحدة والسلطات المؤقتة في فنزويلا على استعادة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية".وكانت فنزويلا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في عام 2019.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
https://sarabic.ae/20260227/رئيسة-فنزويلا-بالوكالة-تطلب-من-ترامب-رفع-الحصار-والعقوبات-عن-بلادها-1110808980.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085622967_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c357df895c2c434440669869ba000f17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فنزويلا, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العام
فنزويلا, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العام
الولايات المتحدة وفنزويلا تتفقان على استعادة العلاقات الدبلوماسية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وفنزويلا اتفقتا على استعادة العلاقات الدبلوماسية.
وجاء في البيان: "اتفقت الولايات المتحدة والسلطات المؤقتة في فنزويلا على استعادة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية".
وكانت فنزويلا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في عام 2019.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما
.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.