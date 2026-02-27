https://sarabic.ae/20260227/رئيسة-فنزويلا-بالوكالة-تطلب-من-ترامب-رفع-الحصار-والعقوبات-عن-بلادها-1110808980.html
رئيسة فنزويلا بالوكالة تطلب من ترامب رفع الحصار والعقوبات عن بلادها
طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الجمعة، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع "الحصار والعقوبات" عن بلادها، بعد أقل من شهرين من احتجاز نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أمريكية.
وقالت رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "فليُرفع الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا الآن".
وتوجّهت إلى ترامب قائلة: "كصديقين، كشريكين، نفتتح برنامجًا جديدًا للتعاون مع الولايات المتحدة".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما
.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.