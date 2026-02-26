عربي
أمساليوم
مادورو يتهم الولايات المتحدة بانتهاك حقوقه الدستورية
مادورو يتهم الولايات المتحدة بانتهاك حقوقه الدستورية
أكد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في طلبه لإيقاف الدعوى الجنائية المرفوعة ضده أن السلطات الأمريكية انتهكت حقوقه الدستورية، وفق ما جاء في وثيقة قضائية حصلت عليها...
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
وجاء في الوثيقة: "إن تصرفات حكومة الولايات المتحدة لا تقوض حقوق السيد مادورو فحسب، بل تنتهك أيضًا ولاية هذه المحكمة لضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين وفقًا للضمانات المقدمة بموجب دستور الولايات المتحدة."وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
تابعنا عبر
أكد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في طلبه لإيقاف الدعوى الجنائية المرفوعة ضده أن السلطات الأمريكية انتهكت حقوقه الدستورية، وفق ما جاء في وثيقة قضائية حصلت عليها "سبوتنيك".
وجاء في الوثيقة: "إن تصرفات حكومة الولايات المتحدة لا تقوض حقوق السيد مادورو فحسب، بل تنتهك أيضًا ولاية هذه المحكمة لضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين وفقًا للضمانات المقدمة بموجب دستور الولايات المتحدة."
رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
قائد القيادة الجنوبية الأمريكية يزور فنزويلا ويلتقي الرئيسة المؤقتة
19 فبراير, 01:47 GMT
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
