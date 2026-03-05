https://sarabic.ae/20260305/ترامب-على-زيلينسكي-أن-يبدأ-العمل-على-صفقة-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1111107122.html
ترامب: على زيلينسكي أن يبدأ العمل على صفقة لتسوية الصراع في أوكرانيا
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه يرى أن الوقت قد حان لكي يبرم، فلاديمير زيلينسكي، اتفاقًا لتسوية النزاع في أوكرانيا. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110606227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_229630f451878ef69500ccf8b80c2f92.jpg
وقال ترامب لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "على زيلينسكي أن يبدأ العمل ويبرم صفقة".وأضاف ترامب موجها كلامه إلى زيلينسكي: "لم يعد لديك أي أوراق"، واختتم قائلاً: "الآن أصبح يملك أوراقاً أقل".وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري. وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي، عقب المفاوضات، عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.من جانبه، أشار أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، إلى إحراز تقدم خلال المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260305/الكرملين-روسيا-منفتحة-ومهتمة-بالتفاوض-بشأن-أوكرانيا-وتنتظر-الجولة-القادمة-1111096804.html
ترامب: على زيلينسكي أن يبدأ العمل على صفقة لتسوية الصراع في أوكرانيا
وقال ترامب لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "على زيلينسكي أن يبدأ العمل ويبرم صفقة".
وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي بات يملك أوراقاً أقل في الصراع الأوكراني مما كان يملكه سابقاً، وقال: "من غير المعقول أن يكون هو (زيلينسكي) العقبة (أمام السلام في أوكرانيا)".
وأضاف ترامب موجها كلامه إلى زيلينسكي: "لم يعد لديك أي أوراق"، واختتم قائلاً: "الآن أصبح يملك أوراقاً أقل".
وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة
وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري. وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي، عقب المفاوضات، عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.
من جانبه، أشار أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، إلى إحراز تقدم خلال المفاوضات.