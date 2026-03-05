https://sarabic.ae/20260305/ترامب-كوبا-قد-تكون-الهدف-التالي-لكن-دعونا-ننهي-إيران-أولا-1111124674.html

ترامب: كوبا قد تكون الهدف التالي لكن دعونا ننهي إيران أولا

ترامب: كوبا قد تكون الهدف التالي لكن دعونا ننهي إيران أولا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد أولًا حل المسألة مع إيران، ثم تعتزم التفرغ لكوبا.

وأضاف خلال فعالية في البيت الأبيض: "ما يحدث مع كوبا أمر مذهل، ونعتقد أننا نريد أولًا إنهاء هذا الملف (العملية ضد إيران)، لكن الأمر مجرد مسألة وقت".وتابع مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الوجهة التالية ستكون كوبا. إنه ينتظر، لكنه يقول: دعونا ننهي هذه أولًا. يمكننا القيام بكل ذلك في الوقت نفسه، لكن عندها قد تحدث أشياء سيئة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

