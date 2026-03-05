https://sarabic.ae/20260305/خبير-عراقي-يوضح-الغرض-من-نشر-شائعات-عبور-أكراد-إيرانيين-من-كردستان-إلى-طهران-1111099912.html

خبير عراقي يوضح الغرض من نشر شائعات عبور أكراد إيرانيين من كردستان إلى طهران

أكد الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، كفاح محمود، أن تداول أنباء عن تسلل أكراد من كردستان العراق إلى داخل إيران وتنفيذ هجوم بداخلها، غير حقيقية وتم نفيه... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

العراق

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102786580_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3414fad36453eec61dbefb0ba89d435.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن إقليم كردستان ليس من ثقافته وخطابه السياسي في العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة أن يتعامل بهذا الشكل الانتهازي فهو يتمتع بعلاقات جيدة مع طهران وعلاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإقليم دعا الطرفين منذ البداية إلى الاحتكام إلى العقلانية والحكمة وعدم الانحدار إلى الحرب والعمليات العسكرية لأنه في النهاية سوف يلتقي الطرفان ويتفاوضان.وتابع: "من المعروف أن هذه المخيمات يوجد بها عناصر يمثلون عناصر معارضة لإيران، لكن الاتفاقية الأخيرة التي وقّعت قبل سنتين نظمت تواجدهم ونشاطهم ووضعت المخيمات تحت إدارة الأمم المتحدة وفي عمق الإقليم بعيدا عن الحدود لأكثر من خمسين كيلومتر".ولفت محمود إلى أن الأكراد الإيرانيين المتواجدين في إقليم كردستان والذين يمثلون معارضة يعيشون في قلب الإقليم وبعيدين عن الحدود لأكثر من 50 كيلومترا وليس لهم أي نشاط ووفقا لقانون الإقليم لا يسمح لهم بعبور الحدود الإيرانية مع الإقليم والقيام بعمليات انطلاقا من الإقليم، هذا من المحرمات في سياسة الإقليم.وأشار الخبير في الشؤون الكردية إلى أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني اتصل هاتفيا بوزير الخارجية الإيراني الذي سأل بالطبع عن فحوى اتصال الرئيس الأمريكي ترامب بالرئيس مسعود بارزاني وبطالباني، وتم التأكيد أن الإقليم ضد الحرب ومع خيار السلم ولن يدعم أو يسمح لاستخدام أراضيه بالتدخل في الشأن الإيراني وغير الإيراني وكذلك الحال مع تركيا ومع سوريا.وتابع: "وقتها جاؤوا إلى أربيل وتحت سمع وبصر وعلم الإدارة الاتحادية في بغداد وهم ليسوا قوة قتالية".واستطرد: "الجميع يعرف أن المتواجدين في تلك المنطقة التي يطلقون عليها قاعدة هم مجموعة من المستشارين والفنيين الذين ساعدوا الجيش العراقي والبيشمركة ومكافحة الإرهاب في الإقليم ضد التنظيمات التي عبثت بالبلاد طوال السنوات الماضية تلك المجموعات لا تمتلك قوة قتالية ولا أسلحة نوعية حيث يتواجد هؤلاء ومجموعة التحالف الدولي سواء القوات البريطانية أو الألمانية الهولندية الأسبانية والايطالية".وأكد خبير الشؤون الكردية أن القوات المتواجدة في أربيل ليست قتالية، بل هي مجاميع فنية واستشارية يستعين بخبراتها الجيش العراقي.وحول كثرة تداول الشائعات حول الإقليم هذه الأيام، يقول محمود هذه الشائعات التي يتم تداولها من الواضح أن من يقوم ببثها يريد أن يبرر هذا القصف العشوائي على العاصمة أربيل وعلى مخيمات اللاجئين وعلى محطات الطاقة سواء الغاز أو النفط وهؤلاء الذين يروجون لتلك المعلومات المضللة معروف في بغداد بالتأكيد أن هؤلاء ضد الديموقراطية والنظام الفيدرالي تنحى منحى شمولي لإعادة البلاد للتفكير بفكر شمولي طائفي ومعظمهم تجار حروب يتبرأ منهم الحشد الشعبي والحكومة الاتحادية كما أعلنت حكومة السوداني بأنها ضد هذا السلوك وضد هذا التصرف وتعتبره خارج عن القانون.وتعتبر الحرب النفسية أحد أهم عناصر الصراعات منذ الأزل، حيث تشكل سلاحا فتاكا يؤثر على مجريات المعركة قبل بدايتها سواء بتزييف الحقائق أو نشر الشائعات ووصل شكل هذه الحروب مع التقدم العلمي وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات غير مسبوقة من التضليل والذي تم استخدامه أخيرا في النزاعات الإقليمية.وتتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة سواء في ميادين القتال أو حتى عبر الإنترنت، واستخدم كلا الجانبين على نطاق واسع موادا مولدة بالذكاء الاصطناعي لنشر الأخبار الكاذبة.ولا تزال الصور ومقاطع الفيديو المولدة بتقنيات التزييف العميق تظهر بانتظام على الإنترنت ويصعب في كثير من الأحيان تمييزها عن الواقع. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي سلسلة من الغارات على أهداف في إيران بما في ذلك العاصمة طهران ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية ووعدت برد غير مسبوق.وشملت التداعيات كلا من إسرائيل العراق أربيل الأردن الكويت البحرين قطر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عمان بين واشنطن وطهران في جنيف نهاية فبراير الماضي بشأن الملف النووي الإيراني.

