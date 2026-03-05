https://sarabic.ae/20260305/زاخاروفا-لم-يهدد-أحد-الولايات-المتحدة-أو-إسرائيل-1111117238.html
زاخاروفا: لم يهدد أحد الولايات المتحدة أو إسرائيل
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه لم يوجه أحد أي تهديد للولايات المتحدة أو إسرائيل، وذلك تعليقا على الوضع المحيط بإيران.
وقال زاخاروفا: "على الرغم من أننا نسمع تصريحات من الولايات المتحدة وإسرائيل تفيد بأنهما يدافعان عن نفسيهما، وأنهما يحميان نفسيهما، إلا أنه لم يهاجمهما أحد، ولم يهددهما أحد".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال زاخاروفا: "على الرغم من أننا نسمع تصريحات من الولايات المتحدة وإسرائيل تفيد بأنهما يدافعان عن نفسيهما، وأنهما يحميان نفسيهما، إلا أنه لم يهاجمهما أحد، ولم يهددهما أحد".
وأكدت زاخاروفا أن "إيران لطالما استجابت بالموافقة على جميع الرسائل البناءة وجميع مقترحات المفاوضات".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف
، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.