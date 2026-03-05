https://sarabic.ae/20260305/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يكشف-عن-مخطط-مقتل-خامنئي-منذ-نوفمبر-1111122440.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مخطط مقتل خامنئي منذ نوفمبر

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مخطط مقتل خامنئي منذ نوفمبر

سبوتنيك عربي

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن إسرائيل اتخذت قرار اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وكانت... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T21:41+0000

2026-03-05T21:41+0000

2026-03-05T21:41+0000

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110900277_0:85:2434:1454_1920x0_80_0_0_bda16545897c7a5d1e6899f234277e6f.jpg

وقال كاتس في تصريحات لقناة "N12" الإخبارية الإسرائيلية: "في نوفمبر الماضي، اجتمعنا مع رئيس الوزراء في اجتماع مصغر، وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدف تصفية خامنئي"، مضيفا أن التوقيت كان محددا في منتصف عام 2026.وأوضح كاتس أن "الخطة عُرضت لاحقا على واشنطن، وجرى تقديم موعدها في يناير/ كانون الثاني 2026 تقريبا، بعد اندلاع الاحتجاجات في إيران، حين خشيت إسرائيل من أن يشنّ حكامها الدينيون، تحت ضغط الضغوط، هجوما على إسرائيل ومصالح أمريكا في الشرق الأوسط"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في الساعات الأولى من عمليتي "زئير الأسد"، و"الغضب الملحمي"، اللتين بدأتا، يوم السبت الماضي، في أول عملية اغتيال لزعيم دولة بغارة جوية.وتقول إسرائيل إن هدفها هو القضاء على التهديد الوجودي الذي تراه في البرنامج النووي الإيراني ومشروع الصواريخ الباليستية، وإحداث تغيير في النظام.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260304/عراقجي-اغتيال-خامنئي-وقتل-175-تلميذة-جرائم-يجب-إدانتها-دوليا-1111064967.html

https://sarabic.ae/20260304/مستشار-خامنئي-إيران-يمكنها-مواصلة-القتال-كما-في-حرب-الخليج-الأولى-التي-استمرت-8-سنوات--1111022709.html

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن