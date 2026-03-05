https://sarabic.ae/20260305/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يكشف-عن-مخطط-مقتل-خامنئي-منذ-نوفمبر-1111122440.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مخطط مقتل خامنئي منذ نوفمبر
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن إسرائيل اتخذت قرار اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وكانت... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال كاتس في تصريحات لقناة "N12" الإخبارية الإسرائيلية: "في نوفمبر الماضي، اجتمعنا مع رئيس الوزراء في اجتماع مصغر، وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدف تصفية خامنئي"، مضيفا أن التوقيت كان محددا في منتصف عام 2026.وأوضح كاتس أن "الخطة عُرضت لاحقا على واشنطن، وجرى تقديم موعدها في يناير/ كانون الثاني 2026 تقريبا، بعد اندلاع الاحتجاجات في إيران، حين خشيت إسرائيل من أن يشنّ حكامها الدينيون، تحت ضغط الضغوط، هجوما على إسرائيل ومصالح أمريكا في الشرق الأوسط"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في الساعات الأولى من عمليتي "زئير الأسد"، و"الغضب الملحمي"، اللتين بدأتا، يوم السبت الماضي، في أول عملية اغتيال لزعيم دولة بغارة جوية.وتقول إسرائيل إن هدفها هو القضاء على التهديد الوجودي الذي تراه في البرنامج النووي الإيراني ومشروع الصواريخ الباليستية، وإحداث تغيير في النظام.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال كاتس في تصريحات لقناة "N12" الإخبارية الإسرائيلية: "في نوفمبر الماضي، اجتمعنا مع رئيس الوزراء في اجتماع مصغر، وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدف تصفية خامنئي"، مضيفا أن التوقيت كان محددا في منتصف عام 2026.
وأوضح كاتس أن "الخطة عُرضت لاحقا على واشنطن، وجرى تقديم موعدها في يناير/ كانون الثاني 2026 تقريبا، بعد اندلاع الاحتجاجات في إيران، حين خشيت إسرائيل من أن يشنّ حكامها الدينيون، تحت ضغط الضغوط، هجوما على إسرائيل ومصالح أمريكا في الشرق الأوسط"، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في الساعات الأولى من عمليتي "زئير الأسد"، و"الغضب الملحمي"، اللتين بدأتا، يوم السبت الماضي، في أول عملية اغتيال لزعيم دولة بغارة جوية.
وتقول إسرائيل إن هدفها هو القضاء على التهديد الوجودي الذي تراه في البرنامج النووي الإيراني ومشروع الصواريخ الباليستية، وإحداث تغيير في النظام.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.