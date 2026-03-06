https://sarabic.ae/20260306/الخارجية-الروسية-مواطنون-روس-عالقون-في-الشرق-الأوسط-بسبب-سياسات-الغرب-1111125356.html

الخارجية الروسية: مواطنون روس عالقون في الشرق الأوسط بسبب سياسات الغرب

الخارجية الروسية: مواطنون روس عالقون في الشرق الأوسط بسبب سياسات الغرب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، إن العديد من المواطنين الروس غير قادرين على دفع تكاليف إقامتهم في الشرق الأوسط أو مغادرة... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":"عدد هائل من الروس يمكن القول إنهم عالقون، ولا يستطيعون العودة إلى وطنهم. ولا يستطيعون حتى دفع تكاليف إقامتهم هناك، لأن الغرب قام بتجميد أنظمة الدفع الخاصة بهم. ومن استخدموا النقد، فقد نفدت أموالهم. وحتى الحصول على أموال من حساباتهم الأخرى ليس أمرًا صعبًا للغاية فحسب، بل مستحيل تمامًا بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص".وأشارت الدبلوماسية إلى أن المواطنين الروس يواجهون أيضًا مشكلات تأشيرات أنشأها الغرب.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

