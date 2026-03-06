https://sarabic.ae/20260306/الرئيس-القبرصي-مسألة-مستقبل-القواعد-البريطانية-قد-تطرح-بعد-انتهاء-الصراع-1111160558.html

الرئيس القبرصي: مسألة مستقبل القواعد البريطانية قد تطرح بعد انتهاء الصراع

الرئيس القبرصي: مسألة مستقبل القواعد البريطانية قد تطرح بعد انتهاء الصراع

سبوتنيك عربي

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن استبعاد أي خيار بشأن مستقبل القواعد العسكرية البريطانية في الجزيرة، بعد انحسار الأزمة في الشرق... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T16:21+0000

2026-03-06T16:21+0000

2026-03-06T16:21+0000

قبرص

أخبار قبرص

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102502/28/1025022813_0:275:3067:2000_1920x0_80_0_0_9b763e70c389ec7dedfa443e41829f8e.jpg

وأشار الرئيس إلى أن أسئلة حول هذا الموضوع قد طُرحت مع كل من المتحدث باسم الحكومة ووزير الخارجية القبرصي، وأضاف: "الجواب هو: لا يمكن استبعاد أي شيء". ونشرت الحكومة القبرصية قائمة بالأسئلة وإجابات الرئيس على موقعها الإلكتروني الرسمي.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/رئيس-الوزراء-البريطاني-وزير-الدفاع-موجود-الآن-في-قبرص-لتنسيق-العمليات-وتشجيع-قواتنا-في-المتوسط-1111099011.html

https://sarabic.ae/20260301/بريطانيا-توافق-على-طلب-الولايات-المتحدة-استخدام-قواعدها-لشن-ضربات-على-إيران-1110926125.html

قبرص

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قبرص, أخبار قبرص, الولايات المتحدة الأمريكية