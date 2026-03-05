ستارمر: وزير الدفاع موجود الآن في قبرص لتنسيق العمليات وتشجيع قواتنا في المتوسط

https://sarabic.ae/20260305/رئيس-الوزراء-البريطاني-وزير-الدفاع-موجود-الآن-في-قبرص-لتنسيق-العمليات-وتشجيع-قواتنا-في-المتوسط-1111099011.html

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن وزير الدفاع لدى بلاده موجود الآن في قبرص لتنسيق العمليات وتشجيع القوات البريطانية في البحر المتوسط. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ستارمر، اليوم الخميس، في تصريح صحفي: "سنرسل 4 طائرات تايفون إلى قطر لتعزيز عملياتنا في المنطقة".وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "نعتقد أن حل النزاع يتمثل في التفاوض وتخلي إيران عن طموحاتها النووية، نقوم بما في وسعنا لخفض التصعيد في الشرق الأوسط وحماية مواطنينا".وقال ستارمر، في بيان نُشر على منصة "إكس"، إن "السبيل الوحيد لوقف التهديد الإيراني هو تدمير الصواريخ... في مستودعاتها، أو تدمير منصات إطلاقها. وقد طلبت الولايات المتحدة الإذن باستخدام القواعد البريطانية لهذا الغرض تحديدًا. وقد قررنا قبول هذا الطلب".وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أعلن في وقت سابق، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا باتجاه قبرص، حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات البريطانية.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، يوم السبت الماضي، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وجاءت هذه الغارات على إيران، على الرغم من المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة، التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.

