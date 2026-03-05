https://sarabic.ae/20260305/الاتحاد-الأوروبي-ومجلس-التعاون-الخليجي-يدعوان-إلى-حل-دبلوماسي-للصراع-مع-إيران-1111097428.html
الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يدعوان إلى حل دبلوماسي للصراع مع إيران
دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، إلى حل الصراع في الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية والحوار، مؤكدين أن لدول الشرق الأوسط حق الرد على...
وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: "أكد الوزراء مجددًا التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، مشيدين بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الصدد، ومؤكدين على ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين".وأضاف البيان: "أشار الوزراء إلى الحق القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس رداً على الهجمات المسلحة التي تشنها إيران".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، إلى حل الصراع في الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية والحوار، مؤكدين أن لدول الشرق الأوسط حق الرد على الهجمات الإيرانية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: "أكد الوزراء مجددًا التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، مشيدين بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الصدد، ومؤكدين على ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين".
وأضاف البيان: "أشار الوزراء إلى الحق القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس رداً على الهجمات المسلحة التي تشنها إيران".
وأكد الطرفان أن لدول مجلس التعاون الخليجي الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها واستقرارها، فضلاً عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بهدف استعادة السلم والأمن الدوليين.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.