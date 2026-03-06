https://sarabic.ae/20260306/القوات-الروسية-تسقط-83-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1111128269.html
القوات الروسية تسقط 83 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 83 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T04:36+0000
2026-03-06T04:36+0000
2026-03-06T04:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096793651_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_168d5a25d29f2c30332c365691f7d959.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية".وأشار البيان إلى أن 56 منها دُمرت فوق شبه جزيرة القرم، وسبع فوق منطقة فورونيج، وسبع فوق بحر آزوف، وخمس فوق البحر الأسود.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قائد عسكري روسي: قوات "أحمد" تستهدف احتياطيات الجيش الأوكراني في سومي
https://sarabic.ae/20260305/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ياروفايا-في-جمهورية-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1111085040.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096793651_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a3ffb39114eba6bc066e93faa05c1cf1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تسقط 83 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:36 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 04:48 GMT 06.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأشار البيان إلى أن 56 منها دُمرت فوق شبه جزيرة القرم، وسبع فوق منطقة فورونيج، وسبع فوق بحر آزوف، وخمس فوق البحر الأسود.
وأضافت الوزارة: دُمرت أربع طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك، وطائرتان فوق إقليم كراسنودار، وطائرة مسيرة فوق منطقة أستراخان، وطائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.