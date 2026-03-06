https://sarabic.ae/20260306/بفيديو-ساخر-مستوحى-من-لعبة-gta-البيت-الأبيض-يعلن-أهداف-العملية-العسكرية-ضد-إيران--1111165303.html
بفيديو ساخر مستوحى من لعبة GTA.. البيت الأبيض يعلن أهداف العملية العسكرية ضد إيران
بفيديو ساخر مستوحى من لعبة GTA.. البيت الأبيض يعلن أهداف العملية العسكرية ضد إيران
سبوتنيك عربي
أرفق البيت الأبيض منشوراً حول الضربات على إيران بفيديو ساخر مستوحى من لعبة GTA. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T18:25+0000
2026-03-06T18:25+0000
2026-03-06T18:25+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107898338_0:66:1272:782_1920x0_80_0_0_455567fed1b83d3fb7b4da69458882a5.jpg
وأعلن البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي على موقع "x" أن عملية "الغضب الملحمي" تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الواضحة والمحددة تجاه إيران.وأوضح الحساب الرسمي أن أهداف العملية تشمل: تدمير ترسانة الصواريخ الإيرانية. تدمير البحرية الإيرانية. وأكد البيان أن هذه الأهداف تشكل إطار العمل العسكري للولايات المتحدة تجاه إيران في المرحلة المقبلة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260306/وزير-الخارجية-الأمريكي-القتال-مع-إيران-سيستمر-لعدة-أسابيع--1111161851.html
https://sarabic.ae/20260306/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-الموجة-الـ15-من-الهجمات-على-أهداف-عسكرية-في-إيران-1111153279.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107898338_71:0:1202:848_1920x0_80_0_0_24b5b7aac24fd32cacf0793b7afb008b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
بفيديو ساخر مستوحى من لعبة GTA.. البيت الأبيض يعلن أهداف العملية العسكرية ضد إيران
أرفق البيت الأبيض منشوراً حول الضربات على إيران بفيديو ساخر مستوحى من لعبة GTA.
وأعلن البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي على موقع "x" أن عملية
"الغضب الملحمي" تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الواضحة والمحددة تجاه إيران.
وأوضح الحساب الرسمي أن أهداف العملية تشمل:
تدمير ترسانة الصواريخ الإيرانية.
ضمان ألا تحصل إيران أبدًا على سلاح نووي.
وأكد البيان أن هذه الأهداف تشكل إطار العمل العسكري للولايات المتحدة تجاه إيران في المرحلة المقبلة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران
في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.