بفيديو ساخر مستوحى من لعبة GTA.. البيت الأبيض يعلن أهداف العملية العسكرية ضد إيران

بفيديو ساخر مستوحى من لعبة GTA.. البيت الأبيض يعلن أهداف العملية العسكرية ضد إيران

أرفق البيت الأبيض منشوراً حول الضربات على إيران بفيديو ساخر مستوحى من لعبة GTA. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وأعلن البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي على موقع "x" أن عملية "الغضب الملحمي" تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الواضحة والمحددة تجاه إيران.وأوضح الحساب الرسمي أن أهداف العملية تشمل: تدمير ترسانة الصواريخ الإيرانية. تدمير البحرية الإيرانية. وأكد البيان أن هذه الأهداف تشكل إطار العمل العسكري للولايات المتحدة تجاه إيران في المرحلة المقبلة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

