روستيخ تكشف عن قدرات "غير محدودة" لدبابة روسية مطورة

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
كشفت شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، بأن دبابة "تي- 72 بي 3 إم"، تتمتع بمواصفات مواكبة لتحديات المعارك الحديثة، حيث تُعد منصة ذات قدرات لا حصر لها.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، بأن دبابة "تي- 72 بي 3 إم"، تتمتع بمواصفات مواكبة لتحديات المعارك الحديثة، حيث تُعد منصة ذات قدرات لا حصر لها.
وصرحت الشركة الحكومية في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "كلما زادت إمكانيات التحديث، كان أداء المعدات القتالية أفضل، دبابة "تي- 72 بي 3 إم"، التي تنتجها شركة أورالفاغونزافود، هي منصة ذات قدرات غير محدودة عمليًا".
وأشارت الشركة إلى أن هذه المركبة القتالية "تتفوق بشكل ملحوظ على طرازات "تي- 72" السابقة بفضل نظام التصويب الحديث، ومعدات الحماية الجديدة، والمحرك الأكثر قوة"، مؤكدة أن "دبابة "72" ما زالت دبابة معيارية يمكن "إعادة تهيئتها" بسرعة لمواجهة تهديدات وتحديات محددة.

وخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، أُجري ما يقرب من 200 تعديل تصميمي مختلف على قوة "تي - 72" وحمايتها وقدرتها على الحركة، وأكدت روستيخ أن "إمكانيات التحديث لم تُستنفد بعد".

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديو
5 أغسطس 2024, 08:35 GMT
وأشارت الشركة الحكومية إلى أن "تي- 72" قد دخلت التاريخ كأكثر دبابات القتال الرئيسية انتشارًا وجاهزية للقتال في العالم.
وأضافت الشركة: "كما أنها تُعدّ منصة مجنزرة عالية الحماية لعائلة كاملة من المركبات ذات الأغراض الخاصة".
وحسب الشركة، فقد شكّل هيكل دبابة "تي- 72"، الأساس لأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة بوراتينو وسولنتسبك، وناقلة الجسور "إم تي يو- 72"، ومركبة الإصلاح والاستعادة المدرعة "بريم- 1"، ومركبة إزالة العوائق الهندسية "أي إم أر- 2".
"روستيخ": قذائف "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيراتها الغربية في الدقة
