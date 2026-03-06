https://sarabic.ae/20260306/روستيخ-تكشف-عن-قدرات-غير-محدودة-لدبابة-روسية-مطورة-1111128741.html
روستيخ تكشف عن قدرات "غير محدودة" لدبابة روسية مطورة
روستيخ تكشف عن قدرات "غير محدودة" لدبابة روسية مطورة
كشفت شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، بأن دبابة "تي- 72 بي 3 إم"، تتمتع بمواصفات مواكبة لتحديات المعارك الحديثة، حيث تُعد منصة ذات قدرات لا حصر لها. 06.03.2026
وصرحت الشركة الحكومية في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "كلما زادت إمكانيات التحديث، كان أداء المعدات القتالية أفضل، دبابة "تي- 72 بي 3 إم"، التي تنتجها شركة أورالفاغونزافود، هي منصة ذات قدرات غير محدودة عمليًا".وأشارت الشركة إلى أن هذه المركبة القتالية "تتفوق بشكل ملحوظ على طرازات "تي- 72" السابقة بفضل نظام التصويب الحديث، ومعدات الحماية الجديدة، والمحرك الأكثر قوة"، مؤكدة أن "دبابة "72" ما زالت دبابة معيارية يمكن "إعادة تهيئتها" بسرعة لمواجهة تهديدات وتحديات محددة.وأشارت الشركة الحكومية إلى أن "تي- 72" قد دخلت التاريخ كأكثر دبابات القتال الرئيسية انتشارًا وجاهزية للقتال في العالم.وأضافت الشركة: "كما أنها تُعدّ منصة مجنزرة عالية الحماية لعائلة كاملة من المركبات ذات الأغراض الخاصة".وحسب الشركة، فقد شكّل هيكل دبابة "تي- 72"، الأساس لأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة بوراتينو وسولنتسبك، وناقلة الجسور "إم تي يو- 72"، ومركبة الإصلاح والاستعادة المدرعة "بريم- 1"، ومركبة إزالة العوائق الهندسية "أي إم أر- 2".
كشفت شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، بأن دبابة "تي- 72 بي 3 إم"، تتمتع بمواصفات مواكبة لتحديات المعارك الحديثة، حيث تُعد منصة ذات قدرات لا حصر لها.
وصرحت الشركة الحكومية في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "كلما زادت إمكانيات التحديث، كان أداء المعدات القتالية أفضل، دبابة "تي- 72 بي 3 إم"، التي تنتجها شركة أورالفاغونزافود، هي منصة ذات قدرات غير محدودة عمليًا".
وأشارت الشركة إلى أن هذه المركبة القتالية "تتفوق بشكل ملحوظ على طرازات "تي- 72" السابقة بفضل نظام التصويب الحديث، ومعدات الحماية الجديدة، والمحرك الأكثر قوة"، مؤكدة أن "دبابة "72" ما زالت دبابة معيارية يمكن "إعادة تهيئتها" بسرعة لمواجهة تهديدات وتحديات محددة.
وخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، أُجري ما يقرب من 200 تعديل تصميمي مختلف على قوة "تي - 72" وحمايتها وقدرتها على الحركة، وأكدت روستيخ أن "إمكانيات التحديث لم تُستنفد بعد".
وأشارت الشركة الحكومية إلى أن "تي- 72" قد دخلت التاريخ كأكثر دبابات القتال الرئيسية انتشارًا وجاهزية للقتال في العالم.
وأضافت الشركة: "كما أنها تُعدّ منصة مجنزرة عالية الحماية لعائلة كاملة من المركبات ذات الأغراض الخاصة".
وحسب الشركة، فقد شكّل هيكل دبابة "تي- 72"، الأساس لأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة بوراتينو وسولنتسبك، وناقلة الجسور "إم تي يو- 72"، ومركبة الإصلاح والاستعادة المدرعة "بريم- 1"، ومركبة إزالة العوائق الهندسية "أي إم أر- 2".