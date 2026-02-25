"روستيخ": قذائف "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيراتها الغربية في الدقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
عرب بوينت بودكاست
On air
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
"روستيخ": قذائف "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيراتها الغربية في الدقة
وقالت الشركة في بيان على قناتها في تلغرام: "تشير الإحصاءات إلى أن قذائف 'كراسنوبول' تتفوق بشكل ملحوظ على القذائف الغربية الموجهة من حيث الدقة".وجاء هذا التعليق على مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية يظهر فيه طاقم مدافع ذاتية الحركة 'ماستا-إس' وهو يدمر نقطة دعم للعدو بضربة واحدة باستخدام القذيفة الموجهة شظية-متفجرة 'كراسنوبول-إم2'.كما تسمح قدرة مدافع "ماستا-إس" على الحركة والمناورة بالانتقال السريع إلى مواقع إطلاق النار، وإطلاق القذائف، والانحراف، حيث يستغرق تنفيذ المهمة القتالية من قبل الطاقم دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط.وأضافت الشركة أن استخدام "كراسنوبول-إم2" يحوّل المدفعية الميدانية والمدافع المقطورة من أدوات للقصف العام إلى وسيلة دقيقة لتدمير أهداف العدو، مثل البطاريات المعادية، والدبابات، ونقاط قيادة الطائرات المسيرة، ومواقع تمركز القوات، والمراكز القيادية.وأوضحت أن العمل بـ"كراسنوبول" مهم ليس فقط لدقة الضربات، بل ولسرعة المناورة التي تضمن بقاء المدفعية على قيد الحياة.يذكر أنه منذ بداية العملية الخاصة، تضاعف إنتاج قذائف "كراسنوبول" مرات عدة، ما يقلل من استهلاك الذخيرة التقليدية.
"روستيخ": قذائف "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيراتها الغربية في الدقة

05:08 GMT 25.02.2026
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورMSTA-S artillery test-firing at a military show. Based on a T-80 tank chassis, the MSTA-S is one of the systems capable of firing the Krasnopol round.
MSTA-S artillery test-firing at a military show. Based on a T-80 tank chassis, the MSTA-S is one of the systems capable of firing the Krasnopol round. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت شركة "روستيخ"، اليوم الأربعاء، أن القذائف الروسية الموجهة "كراسنوبول" تفوقت بدقتها على نظيراتها الغربية من الأسلحة الموجهة.
وقالت الشركة في بيان على قناتها في تلغرام: "تشير الإحصاءات إلى أن قذائف 'كراسنوبول' تتفوق بشكل ملحوظ على القذائف الغربية الموجهة من حيث الدقة".
الجيش الروسي يدمر معاقل عسكرية أوكرانية بقذائف كراسنوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفع روسي يدمر معاقل عسكرية أوكرانية بقذائف "كراسنوبول"... فيديو
14 يناير, 15:15 GMT
وجاء هذا التعليق على مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية يظهر فيه طاقم مدافع ذاتية الحركة 'ماستا-إس' وهو يدمر نقطة دعم للعدو بضربة واحدة باستخدام القذيفة الموجهة شظية-متفجرة 'كراسنوبول-إم2'.
وأشارت "روستيخ" إلى أن استخدام هذه القذائف يسرّع دورة العمل: "الكشف – تحديد الهدف – إطلاق النار – الانسحاب".
كما تسمح قدرة مدافع "ماستا-إس" على الحركة والمناورة بالانتقال السريع إلى مواقع إطلاق النار، وإطلاق القذائف، والانحراف، حيث يستغرق تنفيذ المهمة القتالية من قبل الطاقم دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط.
وأضافت الشركة أن استخدام "كراسنوبول-إم2" يحوّل المدفعية الميدانية والمدافع المقطورة من أدوات للقصف العام إلى وسيلة دقيقة لتدمير أهداف العدو، مثل البطاريات المعادية، والدبابات، ونقاط قيادة الطائرات المسيرة، ومواقع تمركز القوات، والمراكز القيادية.
وأوضحت أن العمل بـ"كراسنوبول" مهم ليس فقط لدقة الضربات، بل ولسرعة المناورة التي تضمن بقاء المدفعية على قيد الحياة.
يذكر أنه منذ بداية العملية الخاصة، تضاعف إنتاج قذائف "كراسنوبول" مرات عدة، ما يقلل من استهلاك الذخيرة التقليدية.
