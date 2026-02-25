https://sarabic.ae/20260225/روستيخ-قذائف-كراسنوبول-الروسية-تتفوق-على-نظيراتها-الغربية-في-الدقة-1110719605.html
"روستيخ": قذائف "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيراتها الغربية في الدقة
أعلنت شركة "روستيخ"، اليوم الأربعاء، أن القذائف الروسية الموجهة "كراسنوبول" تفوقت بدقتها على نظيراتها الغربية من الأسلحة الموجهة. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T05:08+0000
2026-02-25T05:08+0000
2026-02-25T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110719574_0:60:3430:1989_1920x0_80_0_0_13c15a702a4cd7877ae948dc37064aa5.jpg
وقالت الشركة في بيان على قناتها في تلغرام: "تشير الإحصاءات إلى أن قذائف 'كراسنوبول' تتفوق بشكل ملحوظ على القذائف الغربية الموجهة من حيث الدقة".وجاء هذا التعليق على مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية يظهر فيه طاقم مدافع ذاتية الحركة 'ماستا-إس' وهو يدمر نقطة دعم للعدو بضربة واحدة باستخدام القذيفة الموجهة شظية-متفجرة 'كراسنوبول-إم2'.كما تسمح قدرة مدافع "ماستا-إس" على الحركة والمناورة بالانتقال السريع إلى مواقع إطلاق النار، وإطلاق القذائف، والانحراف، حيث يستغرق تنفيذ المهمة القتالية من قبل الطاقم دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط.وأضافت الشركة أن استخدام "كراسنوبول-إم2" يحوّل المدفعية الميدانية والمدافع المقطورة من أدوات للقصف العام إلى وسيلة دقيقة لتدمير أهداف العدو، مثل البطاريات المعادية، والدبابات، ونقاط قيادة الطائرات المسيرة، ومواقع تمركز القوات، والمراكز القيادية.وأوضحت أن العمل بـ"كراسنوبول" مهم ليس فقط لدقة الضربات، بل ولسرعة المناورة التي تضمن بقاء المدفعية على قيد الحياة.يذكر أنه منذ بداية العملية الخاصة، تضاعف إنتاج قذائف "كراسنوبول" مرات عدة، ما يقلل من استهلاك الذخيرة التقليدية.
https://sarabic.ae/20260114/مدفع-روسي-يدمر-معاقل-عسكرية-أوكرانية-بقذائف-كراسنوبول-فيديو--1109238033.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110719574_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_6ad99de7302608aad35049e2df442085.jpg
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أعلنت شركة "روستيخ"، اليوم الأربعاء، أن القذائف الروسية الموجهة "كراسنوبول" تفوقت بدقتها على نظيراتها الغربية من الأسلحة الموجهة.
وقالت الشركة في بيان على قناتها في تلغرام: "تشير الإحصاءات إلى أن قذائف 'كراسنوبول' تتفوق بشكل ملحوظ على القذائف الغربية الموجهة من حيث الدقة".
وجاء هذا التعليق على مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية يظهر فيه طاقم مدافع ذاتية الحركة 'ماستا-إس' وهو يدمر نقطة دعم للعدو بضربة واحدة باستخدام القذيفة الموجهة شظية-متفجرة 'كراسنوبول-إم2'.
وأشارت "روستيخ" إلى أن استخدام هذه القذائف يسرّع دورة العمل: "الكشف – تحديد الهدف – إطلاق النار – الانسحاب".
كما تسمح قدرة مدافع "ماستا-إس" على الحركة والمناورة بالانتقال السريع إلى مواقع إطلاق النار، وإطلاق القذائف، والانحراف، حيث يستغرق تنفيذ المهمة القتالية من قبل الطاقم دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط.
وأضافت الشركة أن استخدام "كراسنوبول-إم2" يحوّل المدفعية الميدانية
والمدافع المقطورة من أدوات للقصف العام إلى وسيلة دقيقة لتدمير أهداف العدو، مثل البطاريات المعادية، والدبابات، ونقاط قيادة الطائرات المسيرة، ومواقع تمركز القوات، والمراكز القيادية.
وأوضحت أن العمل بـ"كراسنوبول" مهم ليس فقط لدقة الضربات، بل ولسرعة المناورة التي تضمن بقاء المدفعية على قيد الحياة.
يذكر أنه منذ بداية العملية الخاصة، تضاعف إنتاج قذائف "كراسنوبول"
مرات عدة، ما يقلل من استهلاك الذخيرة التقليدية.