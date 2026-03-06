https://sarabic.ae/20260306/سيارتو-كييف-مستعدة-لفعل-أي-شيء-بما-في-ذلك-قطع-خطوط-الأنابيب-لتغيير-السلطة-في-المجر--1111163903.html

سيارتو: كييف مستعدة لفعل أي شيء بما في ذلك قطع خطوط الأنابيب لتغيير السلطة في المجر

صرح وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة لفعل أي شيء لإحداث تغيير السلطة في المجر، مشيرا إلى أن تهديدات... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال سيارتو خلال وقفة احتجاج أمام السفارة الأوكرانية في بودابست ضد ابتزاز وتهديد نظام كييف: "تُظهر تجارب الأيام والأسابيع والأشهر الأخيرة أن الأوكرانيين بإمكانهم فعل أي شيء في هذا الصدد (لإحداث تغيير في السلطة في المجر)".وأضاف: كييف تأمل بإثارة أزمة نفطية في المجر، الأمر الذي سيكون "سيئًا للحكومة، ولكنه مفيد" للمعارضة المجرية.وتابع: "لقد وجهت أوكرانيا تهديدات خطيرة لرئيس وزراء المجر. هذا يدل على افتقاره (زيلينسكي) للثقافة، لكنه يظهر أيضًا حقيقتهم".ووجه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري. وأعلن أوربان أن المجر لن تقدم تنازلات لأوكرانيا نتيجة حصار أنبوب نفط "دروجبا" من قِبل أوكرانيا، مضيفًا أن المجر ستنتصر على كييف بالقوة.وأوقفت كييف إمدادات الوقود عبر "دروجبا" في نهاية يناير/كانون الثاني. وينطلق خط الأنابيب من ألمتييفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع: حيث يمتد عبر أراضي أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك، وعبر بيلاروسيا إلى بولندا وألمانيا.من جهتها، قامت المجر، التي حُرمت هي الأخرى من الإمدادات، بعرقلة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وقرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كما أعلنت تعليق تصدير وقود الديزل.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.

