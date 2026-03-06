https://sarabic.ae/20260306/نوفاك-قريبا-سيتم-إعادة-توجيه-إمدادات-الغاز-الروسي-من-السوق-الأوروبية-إلى-دول-أخرى-1111160438.html

نوفاك: قريبا سيتم إعادة توجيه إمدادات الغاز الروسي من السوق الأوروبية إلى دول أخرى

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الغاز الروسي سيبدأ قريبا بالتدفق من السوق الأوروبية إلى أسواق الدول الصديقة لروسيا. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال نوفاك للصحفيين: "هذه الفرص متاحة؛ وأكدت شركاتنا ذلك اليوم، وهي تجري مفاوضات بالفعل، وفي المستقبل القريب، ستتدفق كميات من الغاز إلى دول أخرى، من السوق الأوروبية مباشرةً إلى أسواق الدول الصديقة".وأوضح نوفاك أن روسيا تعتزم تزويد أسواق الدول الراغبة في بناء علاقات بناءة طويلة الأمد بالغاز، قائلا: "نعتزم تزويد أسواق الطاقة العالمية بشكل أساسي للدول المهتمة بالغاز الروسي والتي تسعى إلى بناء علاقات بناءة طويلة الأمد".وقال: "تدرس شركاتنا إمكانية إبرام عقود طويلة الأجل جديدة مع شركائنا دون انتظار فرض قيود إضافية من أوروبا، وتحويل مسار بعض الغاز من أوروبا إلى دول أخرى، بما في ذلك الهند وتايلاند والفلبين والصين". وفي يناير/كانون الثاني 2026، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة بشأن التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي المسال الروسي والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب. وسيبدأ حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل في 25 أبريل/نيسان 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 يناير/كانون الثاني 2027، أما بالنسبة لاستيراد الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، فسيبدأ الحظر في 17 يونيو/حزيران 2026 للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027 للعقود طويلة الأجل.

