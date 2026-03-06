https://sarabic.ae/20260306/نوفاك-قريبا-سيتم-إعادة-توجيه-إمدادات-الغاز-الروسي-من-السوق-الأوروبية-إلى-دول-أخرى-1111160438.html
نوفاك: قريبا سيتم إعادة توجيه إمدادات الغاز الروسي من السوق الأوروبية إلى دول أخرى
2026-03-06T16:26+0000
2026-03-06T16:26+0000
2026-03-06T16:26+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_fd1d96dac1415704a0d7f5d3e9d0dbd6.jpg
وقال نوفاك للصحفيين: "هذه الفرص متاحة؛ وأكدت شركاتنا ذلك اليوم، وهي تجري مفاوضات بالفعل، وفي المستقبل القريب، ستتدفق كميات من الغاز إلى دول أخرى، من السوق الأوروبية مباشرةً إلى أسواق الدول الصديقة".وأوضح نوفاك أن روسيا تعتزم تزويد أسواق الدول الراغبة في بناء علاقات بناءة طويلة الأمد بالغاز، قائلا: "نعتزم تزويد أسواق الطاقة العالمية بشكل أساسي للدول المهتمة بالغاز الروسي والتي تسعى إلى بناء علاقات بناءة طويلة الأمد".وقال: "تدرس شركاتنا إمكانية إبرام عقود طويلة الأجل جديدة مع شركائنا دون انتظار فرض قيود إضافية من أوروبا، وتحويل مسار بعض الغاز من أوروبا إلى دول أخرى، بما في ذلك الهند وتايلاند والفلبين والصين". وفي يناير/كانون الثاني 2026، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة بشأن التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي المسال الروسي والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب. وسيبدأ حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل في 25 أبريل/نيسان 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 يناير/كانون الثاني 2027، أما بالنسبة لاستيراد الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، فسيبدأ الحظر في 17 يونيو/حزيران 2026 للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027 للعقود طويلة الأجل.
نوفاك: قريبا سيتم إعادة توجيه إمدادات الغاز الروسي من السوق الأوروبية إلى دول أخرى
وقال نوفاك للصحفيين: "هذه الفرص متاحة؛ وأكدت شركاتنا ذلك اليوم، وهي تجري مفاوضات بالفعل، وفي المستقبل القريب، ستتدفق كميات من الغاز إلى دول أخرى، من السوق الأوروبية مباشرةً إلى أسواق الدول الصديقة".
وأشار إلى أن روسيا مستعدة لتزويد الدول المهتمة بذلك والراغبة في بناء علاقات طويلة الأمد وبناءة بالغاز.
وأكد نوفاك أن الشركات الروسية تدرس تحويل مسار بعض إمدادات الغاز من أوروبا إلى الهند وتايلاند والفلبين والصين، دون انتظار فرض قيود جديدة من الاتحاد الأوروبي.
وفي يناير/كانون الثاني 2026، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة بشأن التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي المسال الروسي والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب. وسيبدأ حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل في 25 أبريل/نيسان 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 يناير/كانون الثاني 2027، أما بالنسبة لاستيراد الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، فسيبدأ الحظر في 17 يونيو/حزيران 2026 للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027 للعقود طويلة الأجل.