نوفاك: قريبا سيتم إعادة توجيه إمدادات الغاز الروسي من السوق الأوروبية إلى دول أخرى

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نوفاك: قريبا سيتم إعادة توجيه إمدادات الغاز الروسي من السوق الأوروبية إلى دول أخرى
نوفاك: قريبا سيتم إعادة توجيه إمدادات الغاز الروسي من السوق الأوروبية إلى دول أخرى
نوفاك: قريبا سيتم إعادة توجيه إمدادات الغاز الروسي من السوق الأوروبية إلى دول أخرى

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الغاز الروسي سيبدأ قريبا بالتدفق من السوق الأوروبية إلى أسواق الدول الصديقة لروسيا.
وقال نوفاك للصحفيين: "هذه الفرص متاحة؛ وأكدت شركاتنا ذلك اليوم، وهي تجري مفاوضات بالفعل، وفي المستقبل القريب، ستتدفق كميات من الغاز إلى دول أخرى، من السوق الأوروبية مباشرةً إلى أسواق الدول الصديقة".

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لتزويد الدول المهتمة بذلك والراغبة في بناء علاقات طويلة الأمد وبناءة بالغاز.

ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
الكرملين: نشهد زيادة في الطلب على موارد الطاقة الروسية
10:32 GMT
وأوضح نوفاك أن روسيا تعتزم تزويد أسواق الدول الراغبة في بناء علاقات بناءة طويلة الأمد بالغاز، قائلا: "نعتزم تزويد أسواق الطاقة العالمية بشكل أساسي للدول المهتمة بالغاز الروسي والتي تسعى إلى بناء علاقات بناءة طويلة الأمد".

وأكد نوفاك أن الشركات الروسية تدرس تحويل مسار بعض إمدادات الغاز من أوروبا إلى الهند وتايلاند والفلبين والصين، دون انتظار فرض قيود جديدة من الاتحاد الأوروبي.

كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
دميترييف: ضغط الغرب على روسيا في قطاع الطاقة فشل
03:01 GMT
وقال: "تدرس شركاتنا إمكانية إبرام عقود طويلة الأجل جديدة مع شركائنا دون انتظار فرض قيود إضافية من أوروبا، وتحويل مسار بعض الغاز من أوروبا إلى دول أخرى، بما في ذلك الهند وتايلاند والفلبين والصين".
وفي يناير/كانون الثاني 2026، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة بشأن التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي المسال الروسي والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب. وسيبدأ حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل في 25 أبريل/نيسان 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 يناير/كانون الثاني 2027، أما بالنسبة لاستيراد الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، فسيبدأ الحظر في 17 يونيو/حزيران 2026 للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027 للعقود طويلة الأجل.
