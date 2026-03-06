https://sarabic.ae/20260306/وزارة-الدفاع-الإماراتية-تعلن-اعتراض-9-صواريخ-و109-طائرات-مسيرة-1111150843.html
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 9 صواريخ و109 طائرات مسيرة
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 9 صواريخ و109 طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الجمعة، في بيان لها، أن " أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، اعترضت 9 صواريخ و109 طائرة مسيرة". 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T13:10+0000
2026-03-06T13:10+0000
2026-03-06T13:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e8363dfcc5e1c7cdb28e50436ed5a3f3.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، ودمرت 9 صواريخ باليستية اليوم، كما رصدت 112 طائرة مسيرة، اعترضت منها 109، وسقطت 3 منها داخل الأراضي الإماراتية". وجاء في تقرير لصحيفة أمريكية، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن السلطات الإماراتية تدرس إجراءات تتراوح بين تجميد أصول الشركات الوهمية التي تتخذ من الإمارات مقرًا وتستخدم لإخفاء التداولات، وبين شن حملة مالية واسعة النطاق على مكاتب الصرافة المحلية التي تستخدم لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية.وأضاف التقرير أنه في حال قررت الإمارات التحرك ضد إمبراطورية التمويل غير الرسمي لإيران، فسيكون من بين الأهداف الرئيسية الحسابات المرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني. وذكر التقرير أن مسؤولين إماراتيين حذروا إيران سرًا من الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها بلادهم ضد طهران، مضيفًا أنه من غير الواضح متى ستتحرك الحكومة أو ما إذا كانت ستتحرك من الأساس، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-خلال-اجتماع-الطاولة-المستديرة-للسفراء--عاجل-1111079444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:1751:1313_1920x0_80_0_0_2bb6a97a92d9040ca5b426c3350325de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 9 صواريخ و109 طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الجمعة، في بيان لها، أن " أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، اعترضت 9 صواريخ و109 طائرة مسيرة".
وقالت الوزارة في بيان لها: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، ودمرت 9 صواريخ باليستية اليوم، كما رصدت 112 طائرة مسيرة، اعترضت منها 109، وسقطت 3 منها داخل الأراضي الإماراتية".
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة تدرس تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات موجودة داخل الدولة الخليجية، في خطوة من شأنها تقييد وصول طهران للعملات الأجنبية والتجارة العالمية.
وجاء في تقرير لصحيفة أمريكية، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن السلطات الإماراتية تدرس إجراءات تتراوح بين تجميد أصول الشركات الوهمية التي تتخذ من الإمارات مقرًا وتستخدم لإخفاء التداولات، وبين شن حملة مالية واسعة النطاق على مكاتب الصرافة المحلية التي تستخدم لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وأضاف التقرير أنه في حال قررت الإمارات التحرك ضد إمبراطورية التمويل غير الرسمي لإيران، فسيكون من بين الأهداف الرئيسية الحسابات المرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني.
ونقل التقرير عن اثنين من المسؤولين المطلعين على المناقشات أن صناع القرار في الإمارات يدرسون كذلك اتخاذ إجراءات بحرية مباشرة مثل احتجاز سفن إيرانية.
وذكر التقرير أن مسؤولين إماراتيين حذروا إيران سرًا من الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها بلادهم ضد طهران، مضيفًا أنه من غير الواضح متى ستتحرك الحكومة أو ما إذا كانت ستتحرك من الأساس، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".