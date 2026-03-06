وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 9 صواريخ و109 طائرات مسيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/وزارة-الدفاع-الإماراتية-تعلن-اعتراض-9-صواريخ-و109-طائرات-مسيرة-1111150843.html
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 9 صواريخ و109 طائرات مسيرة
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 9 صواريخ و109 طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الجمعة، في بيان لها، أن " أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، اعترضت 9 صواريخ و109 طائرة مسيرة". 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T13:10+0000
2026-03-06T13:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e8363dfcc5e1c7cdb28e50436ed5a3f3.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، ودمرت 9 صواريخ باليستية اليوم، كما رصدت 112 طائرة مسيرة، اعترضت منها 109، وسقطت 3 منها داخل الأراضي الإماراتية". وجاء في تقرير لصحيفة أمريكية، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن السلطات الإماراتية تدرس إجراءات تتراوح بين تجميد أصول الشركات الوهمية التي تتخذ من الإمارات مقرًا وتستخدم لإخفاء التداولات، وبين شن حملة مالية واسعة النطاق على مكاتب الصرافة المحلية التي تستخدم لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية.وأضاف التقرير أنه في حال قررت الإمارات التحرك ضد إمبراطورية التمويل غير الرسمي لإيران، فسيكون من بين الأهداف الرئيسية الحسابات المرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني. وذكر التقرير أن مسؤولين إماراتيين حذروا إيران سرًا من الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها بلادهم ضد طهران، مضيفًا أنه من غير الواضح متى ستتحرك الحكومة أو ما إذا كانت ستتحرك من الأساس، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-خلال-اجتماع-الطاولة-المستديرة-للسفراء--عاجل-1111079444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:1751:1313_1920x0_80_0_0_2bb6a97a92d9040ca5b426c3350325de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 9 صواريخ و109 طائرات مسيرة

13:10 GMT 06.03.2026
© AP Photoطائرة مسيرة إسرائيلية
طائرة مسيرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الجمعة، في بيان لها، أن " أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، اعترضت 9 صواريخ و109 طائرة مسيرة".
وقالت الوزارة في بيان لها: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، ودمرت 9 صواريخ باليستية اليوم، كما رصدت 112 طائرة مسيرة، اعترضت منها 109، وسقطت 3 منها داخل الأراضي الإماراتية".
كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع الطاولة المستديرة للسفراء، المخصص لمناقشة الأزمة الأوكرانية والتهديدات الرقمية والأمن المعلوماتي الدولي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
لافروف: الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تهدف لخلق انقسام بين دول الشرق الأوسط
أمس, 08:09 GMT

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة تدرس تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات موجودة داخل الدولة الخليجية، في خطوة من شأنها تقييد وصول طهران للعملات الأجنبية والتجارة العالمية.

وجاء في تقرير لصحيفة أمريكية، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن السلطات الإماراتية تدرس إجراءات تتراوح بين تجميد أصول الشركات الوهمية التي تتخذ من الإمارات مقرًا وتستخدم لإخفاء التداولات، وبين شن حملة مالية واسعة النطاق على مكاتب الصرافة المحلية التي تستخدم لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وأضاف التقرير أنه في حال قررت الإمارات التحرك ضد إمبراطورية التمويل غير الرسمي لإيران، فسيكون من بين الأهداف الرئيسية الحسابات المرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني.
ونقل التقرير عن اثنين من المسؤولين المطلعين على المناقشات أن صناع القرار في الإمارات يدرسون كذلك اتخاذ إجراءات بحرية مباشرة مثل احتجاز سفن إيرانية.
وذكر التقرير أن مسؤولين إماراتيين حذروا إيران سرًا من الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها بلادهم ضد طهران، مضيفًا أنه من غير الواضح متى ستتحرك الحكومة أو ما إذا كانت ستتحرك من الأساس، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
