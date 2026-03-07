أمريكا توافق على بيع ذخائر طارئة لإسرائيل بقيمة 151 مليون دولار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
أمريكا توافق على بيع ذخائر طارئة لإسرائيل بقيمة 151 مليون دولار
أمريكا توافق على بيع ذخائر طارئة لإسرائيل بقيمة 151 مليون دولار
وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي: "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل للذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية".وقالت وزارة الخارجية إن التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 151.8 مليون دولار.وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "حكومة إسرائيل طلبت شراء 12000 قنبلة للأغراض العامة من طراز BLU-110A/B، تزن 1000 رطل (نحو 454 كيلوغرامًا)".بالإضافة إلى الذخائر، ستشمل عملية البيع خدمات الدعم الهندسي واللوجستي والفني للحكومة الأمريكية والعقود، وفقًا للبيان.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".النواب الأمريكي يرفض قرارا لتقييد صلاحيات ترامب الحربية ضد إيران"مضيعة للوقت"... ترامب يحسم الجدل حول إرسال قوات برية إلى إيران
© AP Photo / Maya Levin
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على بيع 12 ألف قنبلة جوية لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 151.8 مليون دولار، وذلك في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلة ضد إيران.
وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي: "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل للذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية".
وقالت وزارة الخارجية إن التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 151.8 مليون دولار.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "حكومة إسرائيل طلبت شراء 12000 قنبلة للأغراض العامة من طراز BLU-110A/B، تزن 1000 رطل (نحو 454 كيلوغرامًا)".

وأوضحت أن "عملية البيع المقترحة ستحسن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتعزز دفاعها عن الوطن، وستكون بمثابة رادع للتهديدات الإقليمية".

بالإضافة إلى الذخائر، ستشمل عملية البيع خدمات الدعم الهندسي واللوجستي والفني للحكومة الأمريكية والعقود، وفقًا للبيان.
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ غارات على أكثر من 3000 هدف إيراني... فيديو
04:32 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
النواب الأمريكي يرفض قرارا لتقييد صلاحيات ترامب الحربية ضد إيران
"مضيعة للوقت"... ترامب يحسم الجدل حول إرسال قوات برية إلى إيران
