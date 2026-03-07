https://sarabic.ae/20260307/أمريكا-توافق-على-بيع-ذخائر-طارئة-لإسرائيل-بقيمة-151-مليون-دولار-1111180136.html
أمريكا توافق على بيع ذخائر طارئة لإسرائيل بقيمة 151 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على بيع 12 ألف قنبلة جوية لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 151.8 مليون دولار، وذلك في خضم الحرب الأمريكية...
2026-03-07T05:24+0000
2026-03-07T05:24+0000
2026-03-07T05:24+0000
العالم
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي: "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل للذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية".وقالت وزارة الخارجية إن التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 151.8 مليون دولار.وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "حكومة إسرائيل طلبت شراء 12000 قنبلة للأغراض العامة من طراز BLU-110A/B، تزن 1000 رطل (نحو 454 كيلوغرامًا)".بالإضافة إلى الذخائر، ستشمل عملية البيع خدمات الدعم الهندسي واللوجستي والفني للحكومة الأمريكية والعقود، وفقًا للبيان.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".النواب الأمريكي يرفض قرارا لتقييد صلاحيات ترامب الحربية ضد إيران"مضيعة للوقت"... ترامب يحسم الجدل حول إرسال قوات برية إلى إيران
https://sarabic.ae/20260307/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تنفيذ-غارات-على-أكثر-من-3000-هدف-إيراني-فيديو-1111179887.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على بيع 12 ألف قنبلة جوية لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 151.8 مليون دولار، وذلك في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلة ضد إيران.
وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي: "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل للذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية".
وقالت وزارة الخارجية إن التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 151.8 مليون دولار.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "حكومة إسرائيل طلبت شراء 12000 قنبلة للأغراض العامة من طراز BLU-110A/B، تزن 1000 رطل (نحو 454 كيلوغرامًا)".
وأوضحت أن "عملية البيع المقترحة ستحسن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتعزز دفاعها عن الوطن، وستكون بمثابة رادع للتهديدات الإقليمية".
بالإضافة إلى الذخائر، ستشمل عملية البيع خدمات الدعم الهندسي واللوجستي والفني للحكومة الأمريكية والعقود، وفقًا للبيان.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".