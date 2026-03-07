عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260307/إصابات-وقتلى-بعد-هجوم-بطائرة-مسيّرة-في-زابوروجيه-1111206341.html
إصابات وقتلى بعد هجوم بطائرة مسيرة في زابوروجيه - حاكم المقاطعة
إصابات وقتلى بعد هجوم بطائرة مسيرة في زابوروجيه - حاكم المقاطعة
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأحد، أن طائرة مسيّرة من نوع هجومي استهدفت مبنى سكنيًا في مدينة فاسيلييفكا، ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص على... 07.03.2026
2026-03-07T23:21+0000
2026-03-07T23:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067771875_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_cd347a56339f714dfe63c994500cd3fd.jpg
وأوضح الحاكم عبر قناته على موقع تيليغرام أن فرق الطوارئ تقوم حاليًا بإخماد الحريق ورفع الأنقاض، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة.وأصبحت مقاطعة زابوروجيه جزءًا من روسيا في سبتمبر/أيلول 2022 بعد استفتاء، حيث صوت 93.11٪ من المشاركين لصالح الانضمام. ولم تعترف كييف بالنتائج وتواصل شن الهجمات على المنطقة.وتسيطر القوات الروسية حاليًا، على أكثر من 70٪ من المقاطعة، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على بقية المناطق، بما في ذلك مدينة زابوروجيه. ومنذ مارس/آذار 2023، أصبح المركز الإداري للإقليم مؤقتًا في مدينة ميليتوبول.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260303/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوبيليفكا-في-مقاطعة-سومي،--الدفاع-الروسية-1110975641.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067771875_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_700125a8f00c43bae7d9845f8a27902f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

إصابات وقتلى بعد هجوم بطائرة مسيرة في زابوروجيه - حاكم المقاطعة

23:21 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 23:22 GMT 07.03.2026)
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© Sputnik . Dmitriy Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأحد، أن طائرة مسيّرة من نوع هجومي استهدفت مبنى سكنيًا في مدينة فاسيلييفكا، ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل، مع تسجيل قتلى. وأكد أن الأرقام لا تزال قيد التحقق.
وأوضح الحاكم عبر قناته على موقع تيليغرام أن فرق الطوارئ تقوم حاليًا بإخماد الحريق ورفع الأنقاض، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة.
وأصبحت مقاطعة زابوروجيه جزءًا من روسيا في سبتمبر/أيلول 2022 بعد استفتاء، حيث صوت 93.11٪ من المشاركين لصالح الانضمام. ولم تعترف كييف بالنتائج وتواصل شن الهجمات على المنطقة.
وتسيطر القوات الروسية حاليًا، على أكثر من 70٪ من المقاطعة، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على بقية المناطق، بما في ذلك مدينة زابوروجيه. ومنذ مارس/آذار 2023، أصبح المركز الإداري للإقليم مؤقتًا في مدينة ميليتوبول.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوبيليفكا وفيسليانكا في مقاطعتي سومي وزابوروجيه- وزارة الدفاع
3 مارس, 09:05 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
