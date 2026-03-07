https://sarabic.ae/20260307/إصابات-وقتلى-بعد-هجوم-بطائرة-مسيّرة-في-زابوروجيه-1111206341.html

إصابات وقتلى بعد هجوم بطائرة مسيرة في زابوروجيه - حاكم المقاطعة

إصابات وقتلى بعد هجوم بطائرة مسيرة في زابوروجيه - حاكم المقاطعة

أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأحد، أن طائرة مسيّرة من نوع هجومي استهدفت مبنى سكنيًا في مدينة فاسيلييفكا، ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص على...

وأوضح الحاكم عبر قناته على موقع تيليغرام أن فرق الطوارئ تقوم حاليًا بإخماد الحريق ورفع الأنقاض، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة.وأصبحت مقاطعة زابوروجيه جزءًا من روسيا في سبتمبر/أيلول 2022 بعد استفتاء، حيث صوت 93.11٪ من المشاركين لصالح الانضمام. ولم تعترف كييف بالنتائج وتواصل شن الهجمات على المنطقة.وتسيطر القوات الروسية حاليًا، على أكثر من 70٪ من المقاطعة، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على بقية المناطق، بما في ذلك مدينة زابوروجيه. ومنذ مارس/آذار 2023، أصبح المركز الإداري للإقليم مؤقتًا في مدينة ميليتوبول.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

