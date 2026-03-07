https://sarabic.ae/20260307/إيران-تعلن-استهداف-قاعدة-الظفرة-الأمريكية-في-الإمارات-1111186288.html

إيران تعلن استهداف قاعدة "الظفرة" الأمريكية في الإمارات

إيران تعلن استهداف قاعدة "الظفرة" الأمريكية في الإمارات

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن وحدة الطائرات المسيرة التابعة للبحرية الإيرانية نفذت، فجر اليوم السبت، هجوما واسع النطاق على قاعدة "الظفرة"... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت في بيان لها، أن "القاعدة تعد من أكبر القواعد الجوية في المنطقة ومركز قيادة وتوجيه القوات الأمريكية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وتم استهدافها بنجاح".وأشار الحرس الثوري إلى أن "الهجوم استهدف مركز الحرب الجويةالأمريكي، ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى رادارات الإنذار المبكر ورادارات توجيه النيران"، ضمن ما وصفه بالعملية الدقيقة ضد الأهداف العسكرية في القاعدة، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، في إطار إجراءات التصدي لأي هجمات محتملة.وأوضحت في بيان لها، أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض للصواريخ الباليستية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى تصدي المقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

