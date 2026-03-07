الجيش الإسرائيلي: 80 مقاتلة تشارك في موجة غارات جديدة على إيران

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260307/الجيش-الإسرائيلي-80-مقاتلة-تشارك-في-موجة-غارات-جديدة-على-إيران-1111181168.html
الجيش الإسرائيلي: 80 مقاتلة تشارك في موجة غارات جديدة على إيران
الجيش الإسرائيلي: 80 مقاتلة تشارك في موجة غارات جديدة على إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو التابع له نفذ خلال الليل موجة غارات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بارزة في طهران ووسط البلاد، من بينها مصنع... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T07:03+0000
2026-03-07T07:04+0000
إسرائيل
إيران
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_0:21:1576:908_1920x0_80_0_0_6f36dc20cf480f00bc16d8bc6f7fe6da.jpg
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة شاركت في الهجمات، حيث أسقطت نحو 230 قنبلة على الأهداف المحددة.وأشار إلى أن من بين المواقع المستهدفة منشأة تحت الأرض تُستخدم لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، قال إنها كانت نقطة انطلاق لمئات الجنود من القوات المسلحة الإيرانية، وتضم ملاجئ ومقرات عسكرية.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه مع دخول الحرب مرحلة جديدة، يجري تكثيف الضربات على منشآت إنتاج الأسلحة في أنحاء إيران، بما يشمل المواقع المرتبطة بتصنيع الصواريخ وقاذفاتها.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260307/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ8-من-الحرب-على-إيران-غارات-على-طهران-وإنزال-إسرائيلي-شرقي-لبنان-صور-وفيديو-1111180506.html
https://sarabic.ae/20260307/طهران-مزاعم-بأن-أميركيا-لا-يستهدف-إلا-المنشآت-العسكرية-غير-صحيحة-1111179234.html
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_173:0:1573:1050_1920x0_80_0_0_e39d771377ca2ef1a610cacfc3b6e1c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إسرائيل, إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الجيش الإسرائيلي: 80 مقاتلة تشارك في موجة غارات جديدة على إيران

07:03 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 07:04 GMT 07.03.2026)
© AP Photo / Leo Correaمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو التابع له نفذ خلال الليل موجة غارات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بارزة في طهران ووسط البلاد، من بينها مصنع للصواريخ الباليستية تحت الأرض وأكاديمية عسكرية.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة شاركت في الهجمات، حيث أسقطت نحو 230 قنبلة على الأهداف المحددة.
وأشار إلى أن من بين المواقع المستهدفة منشأة تحت الأرض تُستخدم لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، قال إنها كانت نقطة انطلاق لمئات الجنود من القوات المسلحة الإيرانية، وتضم ملاجئ ومقرات عسكرية.
كما أفاد بأنه استهدف موقعا آخر لتخزين الصواريخ يحتوي على ملاجئ وبنية تحتية للإطلاق، إضافة إلى جامعة الإمام الحسين، والأكاديمية العسكرية التابعة للحرس الثوري، والتي وصفها بأنها استخدمت كموقع احتياطي ومركز لتجميع قوات الحرس الثوري خلال الحرب.
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو
06:21 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه مع دخول الحرب مرحلة جديدة، يجري تكثيف الضربات على منشآت إنتاج الأسلحة في أنحاء إيران، بما يشمل المواقع المرتبطة بتصنيع الصواريخ وقاذفاتها.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
إيران: مزاعم أمريكا بأنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية غير صحيحة
04:22 GMT
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала