https://sarabic.ae/20260307/الجيش-الإسرائيلي-80-مقاتلة-تشارك-في-موجة-غارات-جديدة-على-إيران-1111181168.html

الجيش الإسرائيلي: 80 مقاتلة تشارك في موجة غارات جديدة على إيران

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو التابع له نفذ خلال الليل موجة غارات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بارزة في طهران ووسط البلاد، من بينها مصنع... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-07T07:03+0000

2026-03-07T07:03+0000

2026-03-07T07:04+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_0:21:1576:908_1920x0_80_0_0_6f36dc20cf480f00bc16d8bc6f7fe6da.jpg

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة شاركت في الهجمات، حيث أسقطت نحو 230 قنبلة على الأهداف المحددة.وأشار إلى أن من بين المواقع المستهدفة منشأة تحت الأرض تُستخدم لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، قال إنها كانت نقطة انطلاق لمئات الجنود من القوات المسلحة الإيرانية، وتضم ملاجئ ومقرات عسكرية.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه مع دخول الحرب مرحلة جديدة، يجري تكثيف الضربات على منشآت إنتاج الأسلحة في أنحاء إيران، بما يشمل المواقع المرتبطة بتصنيع الصواريخ وقاذفاتها.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

