ترامب: "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران.. والحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260307/ترامب-الاستسلام-غير-المشروط-وحده-ينهي-الحرب-على-إيران-والحرس-الثوري-يهدد-بتوسيع-العمليات-1111190680.html
ترامب: "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران.. والحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
ترامب: "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران.. والحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "باستسلام إيران غير المشروط"، في تصعيد مثير لمطالبه بعد أسبوع من الحرب التي شنها إلى جانب إسرائيل ضد إيران. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T13:23+0000
2026-03-07T13:24+0000
راديو
عالم سبوتنيك
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111190235_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_07b7b06204eb040df2b65aa71f86c4ed.png
ترامب: "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران.. والحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
سبوتنيك عربي
ترامب: "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران.. والحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن دولا لم يحددها بدأت جهود وساطة دبلوماسية لإنهاء الصراع. في هذا السياق، رجح المحلل السياسي اللبناني، ومدير مركز الدراسات الآسيوية، د.هيثم مزاحم، أن "تطول الحرب على إيران عن المدة المحددة لها".وشدد الخبير أن "الصمود الإيراني وتوسيع بنك الأهداف وإغلاق مضيق هرمز أمام السفن الأمريكية سيطيل أمد هذه الحرب، وربما تدخل أطراف إقليمية أخرى تزيد المشهد تعقيدا".واشنطن تطلب من كييف المساعدة في حماية قواعدها في الشرق الأوسطأعلن، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده سترسل إلى دول الشرق الأوسط، متخصصين في مكافحة الطائرات المسيرة بناء على طلب من أمريكا.وقال إن " كييف تلقت طلبا من الولايات المتحدة بشأن دعم محدد في مجال الحماية من (الطائرات المسيرة) في منطقة الشرق الأوسط".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه " تم استغلال اللاجئين الإيرانيين في أوروبا للعمل في مصانع المسيّرات الأوكرانية، لتوجيه الإنتاج ضد روسيا وإيران معاً، بدلاً من إجبارهم على العودة".ماكرون يعلن عن مبادرة لوقف الحرب على لبنان بعد اتصالات مع ترامب و نتنياهوأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مبادرة لوقف الحرب على لبنان عقب اتصالات أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.جاء الإعلان عن المبادرة عقب اتصال هاتفي للرئيس الفرنسي مع نظيره اللبناني، جوزاف عون.مخاوف تركية من تحركات مسلحين أكراد على الحدود مع إيران مع اتساع رقعة الحربقالت وزارة الدفاع التركية إن أنشطة الجماعات الكردية المسلحة والانفصالية تمثل تهديدا لأمن إيران واستقرار المنطقة.و أكدت في بيان أنها تتابع عن كثب تحركات الجماعات الكردية الإيرانية والتطورات المرتبطة بها.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تركيا تتبنى موقفا معاديا تاريخيا لأي تقدم كردي وتضغط على حكومة إقليم كردستان العراق، والأحزاب الكردية، والولايات المتحدة وإسرائيل لمنع أي دور للأكراد".الحرس الثوري الإيراني يهاجم مراكز بيانات "أمازون" في الإمارات والبحرينأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بطائرات دون طيار على مركز بيانات شركة "أمازون" الأمريكية في البحرين.وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية إنه "تم تنفيذ الهجوم لتحديد كيفية دعم هذه المراكز للأنشطة العسكرية والاستخباراتية لخصوم طهران"، بحسب قولها.وأوضح عازار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دخول دولة الإمارات كمركز للبيانات الرئيسية للشركات العالمية التي تتعاطى بحركية الذكاء الاصطناعي، لذلك فلابد أن يكون هناك شكوك واضحة حول عمل هذه الشركات".
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111190235_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_2073e8048cd59526c403ff1b919268c3.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عالم سبوتنيك, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, دونالد ترامب, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, دونالد ترامب, аудио

ترامب: "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران.. والحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات

13:23 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 13:24 GMT 07.03.2026)
راديو
ترامب: "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران.. والحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "باستسلام إيران غير المشروط"، في تصعيد مثير لمطالبه بعد أسبوع من الحرب التي شنها إلى جانب إسرائيل ضد إيران.
وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن دولا لم يحددها بدأت جهود وساطة دبلوماسية لإنهاء الصراع.
في هذا السياق، رجح المحلل السياسي اللبناني، ومدير مركز الدراسات الآسيوية، د.هيثم مزاحم، أن "تطول الحرب على إيران عن المدة المحددة لها".

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا كانت تخطط لعملية عسكرية سريعة وخاطفة ضد إيران، لكن الصمود والتماسك الإيراني في مواجهة العدوان لم يكن متوقعا من قبل أمريكا وإسرائيل".

وشدد الخبير أن "الصمود الإيراني وتوسيع بنك الأهداف وإغلاق مضيق هرمز أمام السفن الأمريكية سيطيل أمد هذه الحرب، وربما تدخل أطراف إقليمية أخرى تزيد المشهد تعقيدا".
واشنطن تطلب من كييف المساعدة في حماية قواعدها في الشرق الأوسط
أعلن، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده سترسل إلى دول الشرق الأوسط، متخصصين في مكافحة الطائرات المسيرة بناء على طلب من أمريكا.
وقال إن " كييف تلقت طلبا من الولايات المتحدة بشأن دعم محدد في مجال الحماية من (الطائرات المسيرة) في منطقة الشرق الأوسط".
في هذا الإطار، قال مدير مركز جي إس إم للأبحاث، د. أصف ملحم، إن "أوكرانيا طورت صناعة الطائرات المسيرة بشكل كبير وهي مستعدة لتقدم هذه التكنولوجيا مقابل دعم أمريكي وغربي مستمر بالأسلحة، خاصة مع الضغط الروسي الشديد".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه " تم استغلال اللاجئين الإيرانيين في أوروبا للعمل في مصانع المسيّرات الأوكرانية، لتوجيه الإنتاج ضد روسيا وإيران معاً، بدلاً من إجبارهم على العودة".
ماكرون يعلن عن مبادرة لوقف الحرب على لبنان بعد اتصالات مع ترامب و نتنياهو
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مبادرة لوقف الحرب على لبنان عقب اتصالات أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
جاء الإعلان عن المبادرة عقب اتصال هاتفي للرئيس الفرنسي مع نظيره اللبناني، جوزاف عون.
في هذا الإطار، قال الباحث الأكاديمي في الاتصال السياسي، د. جعفر بوزميطة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مبادرة ماكرون الأخيرة تركز على منع توسع الحرب في لبنان، مقابل ضغط فرنسي على الحكومة اللبنانية للسيطرة على مواقع "حزب الله" اللبناني ونزع سلاحه، وإجباره على وقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق صدى أو التزاما، ما يكشف ضعف الوزن الفرنسي والأوروبي لدى إسرائيل وأمريكا"، بحسب قوله.
مخاوف تركية من تحركات مسلحين أكراد على الحدود مع إيران مع اتساع رقعة الحرب
قالت وزارة الدفاع التركية إن أنشطة الجماعات الكردية المسلحة والانفصالية تمثل تهديدا لأمن إيران واستقرار المنطقة.
و أكدت في بيان أنها تتابع عن كثب تحركات الجماعات الكردية الإيرانية والتطورات المرتبطة بها.

في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، عثمان باشكالي، إن "المخاوف التركية نابعة من خشية أن تؤدي الضربات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران إلى انتفاضة كردية داخل إيران، ما يعزز النزعات الانفصالية عبر المنطقة".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تركيا تتبنى موقفا معاديا تاريخيا لأي تقدم كردي وتضغط على حكومة إقليم كردستان العراق، والأحزاب الكردية، والولايات المتحدة وإسرائيل لمنع أي دور للأكراد".
الحرس الثوري الإيراني يهاجم مراكز بيانات "أمازون" في الإمارات والبحرين
أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بطائرات دون طيار على مركز بيانات شركة "أمازون" الأمريكية في البحرين.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية إنه "تم تنفيذ الهجوم لتحديد كيفية دعم هذه المراكز للأنشطة العسكرية والاستخباراتية لخصوم طهران"، بحسب قولها.

في هذا الصدد، قال الخبير اللبناني في الشؤون الجيوساسية والاقتصادية، د. بيير عازار، إن "ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بأن مراكز بيانات "أمازون" تقدم أنشطة عسكرية واستخباراتية لخصوم إيران، قد يكون صحيحا".

وأوضح عازار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دخول دولة الإمارات كمركز للبيانات الرئيسية للشركات العالمية التي تتعاطى بحركية الذكاء الاصطناعي، لذلك فلابد أن يكون هناك شكوك واضحة حول عمل هذه الشركات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала