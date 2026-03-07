https://sarabic.ae/20260307/ترامب-الاستسلام-غير-المشروط-وحده-ينهي-الحرب-على-إيران-والحرس-الثوري-يهدد-بتوسيع-العمليات-1111190680.html

ترامب: "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران.. والحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن دولا لم يحددها بدأت جهود وساطة دبلوماسية لإنهاء الصراع. في هذا السياق، رجح المحلل السياسي اللبناني، ومدير مركز الدراسات الآسيوية، د.هيثم مزاحم، أن "تطول الحرب على إيران عن المدة المحددة لها".وشدد الخبير أن "الصمود الإيراني وتوسيع بنك الأهداف وإغلاق مضيق هرمز أمام السفن الأمريكية سيطيل أمد هذه الحرب، وربما تدخل أطراف إقليمية أخرى تزيد المشهد تعقيدا".واشنطن تطلب من كييف المساعدة في حماية قواعدها في الشرق الأوسطأعلن، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده سترسل إلى دول الشرق الأوسط، متخصصين في مكافحة الطائرات المسيرة بناء على طلب من أمريكا.وقال إن " كييف تلقت طلبا من الولايات المتحدة بشأن دعم محدد في مجال الحماية من (الطائرات المسيرة) في منطقة الشرق الأوسط".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه " تم استغلال اللاجئين الإيرانيين في أوروبا للعمل في مصانع المسيّرات الأوكرانية، لتوجيه الإنتاج ضد روسيا وإيران معاً، بدلاً من إجبارهم على العودة".ماكرون يعلن عن مبادرة لوقف الحرب على لبنان بعد اتصالات مع ترامب و نتنياهوأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مبادرة لوقف الحرب على لبنان عقب اتصالات أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.جاء الإعلان عن المبادرة عقب اتصال هاتفي للرئيس الفرنسي مع نظيره اللبناني، جوزاف عون.مخاوف تركية من تحركات مسلحين أكراد على الحدود مع إيران مع اتساع رقعة الحربقالت وزارة الدفاع التركية إن أنشطة الجماعات الكردية المسلحة والانفصالية تمثل تهديدا لأمن إيران واستقرار المنطقة.و أكدت في بيان أنها تتابع عن كثب تحركات الجماعات الكردية الإيرانية والتطورات المرتبطة بها.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تركيا تتبنى موقفا معاديا تاريخيا لأي تقدم كردي وتضغط على حكومة إقليم كردستان العراق، والأحزاب الكردية، والولايات المتحدة وإسرائيل لمنع أي دور للأكراد".الحرس الثوري الإيراني يهاجم مراكز بيانات "أمازون" في الإمارات والبحرينأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بطائرات دون طيار على مركز بيانات شركة "أمازون" الأمريكية في البحرين.وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية إنه "تم تنفيذ الهجوم لتحديد كيفية دعم هذه المراكز للأنشطة العسكرية والاستخباراتية لخصوم طهران"، بحسب قولها.وأوضح عازار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دخول دولة الإمارات كمركز للبيانات الرئيسية للشركات العالمية التي تتعاطى بحركية الذكاء الاصطناعي، لذلك فلابد أن يكون هناك شكوك واضحة حول عمل هذه الشركات".

