ترامب: "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران.. والحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "باستسلام إيران غير المشروط"، في تصعيد مثير لمطالبه بعد أسبوع من الحرب التي شنها إلى جانب إسرائيل ضد إيران.
وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن دولا لم يحددها بدأت جهود وساطة دبلوماسية لإنهاء الصراع. في هذا السياق، رجح المحلل السياسي اللبناني، ومدير مركز الدراسات الآسيوية، د.هيثم مزاحم، أن "تطول الحرب على إيران عن المدة المحددة لها".وشدد الخبير أن "الصمود الإيراني وتوسيع بنك الأهداف وإغلاق مضيق هرمز أمام السفن الأمريكية سيطيل أمد هذه الحرب، وربما تدخل أطراف إقليمية أخرى تزيد المشهد تعقيدا".واشنطن تطلب من كييف المساعدة في حماية قواعدها في الشرق الأوسطأعلن، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده سترسل إلى دول الشرق الأوسط، متخصصين في مكافحة الطائرات المسيرة بناء على طلب من أمريكا.وقال إن " كييف تلقت طلبا من الولايات المتحدة بشأن دعم محدد في مجال الحماية من (الطائرات المسيرة) في منطقة الشرق الأوسط".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه " تم استغلال اللاجئين الإيرانيين في أوروبا للعمل في مصانع المسيّرات الأوكرانية، لتوجيه الإنتاج ضد روسيا وإيران معاً، بدلاً من إجبارهم على العودة".ماكرون يعلن عن مبادرة لوقف الحرب على لبنان بعد اتصالات مع ترامب و نتنياهوأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مبادرة لوقف الحرب على لبنان عقب اتصالات أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.جاء الإعلان عن المبادرة عقب اتصال هاتفي للرئيس الفرنسي مع نظيره اللبناني، جوزاف عون.مخاوف تركية من تحركات مسلحين أكراد على الحدود مع إيران مع اتساع رقعة الحربقالت وزارة الدفاع التركية إن أنشطة الجماعات الكردية المسلحة والانفصالية تمثل تهديدا لأمن إيران واستقرار المنطقة.و أكدت في بيان أنها تتابع عن كثب تحركات الجماعات الكردية الإيرانية والتطورات المرتبطة بها.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تركيا تتبنى موقفا معاديا تاريخيا لأي تقدم كردي وتضغط على حكومة إقليم كردستان العراق، والأحزاب الكردية، والولايات المتحدة وإسرائيل لمنع أي دور للأكراد".الحرس الثوري الإيراني يهاجم مراكز بيانات "أمازون" في الإمارات والبحرينأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بطائرات دون طيار على مركز بيانات شركة "أمازون" الأمريكية في البحرين.وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية إنه "تم تنفيذ الهجوم لتحديد كيفية دعم هذه المراكز للأنشطة العسكرية والاستخباراتية لخصوم طهران"، بحسب قولها.وأوضح عازار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دخول دولة الإمارات كمركز للبيانات الرئيسية للشركات العالمية التي تتعاطى بحركية الذكاء الاصطناعي، لذلك فلابد أن يكون هناك شكوك واضحة حول عمل هذه الشركات".
13:23 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 13:24 GMT 07.03.2026)
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "باستسلام إيران غير المشروط"، في تصعيد مثير لمطالبه بعد أسبوع من الحرب التي شنها إلى جانب إسرائيل ضد إيران.
وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن دولا لم يحددها بدأت جهود وساطة دبلوماسية
لإنهاء الصراع.
في هذا السياق، رجح المحلل السياسي اللبناني، ومدير مركز الدراسات الآسيوية، د.هيثم مزاحم، أن "تطول الحرب على إيران عن المدة المحددة لها".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا كانت تخطط لعملية عسكرية سريعة وخاطفة ضد إيران، لكن الصمود والتماسك الإيراني في مواجهة العدوان لم يكن متوقعا من قبل أمريكا وإسرائيل".
وشدد الخبير أن "الصمود الإيراني وتوسيع بنك الأهداف وإغلاق مضيق هرمز أمام السفن الأمريكية سيطيل أمد هذه الحرب، وربما تدخل أطراف إقليمية أخرى تزيد المشهد تعقيدا".
واشنطن تطلب من كييف المساعدة في حماية قواعدها في الشرق الأوسط
أعلن، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده سترسل إلى دول الشرق الأوسط، متخصصين في مكافحة الطائرات المسيرة بناء على طلب من أمريكا.
وقال إن " كييف تلقت طلبا من الولايات المتحدة بشأن دعم محدد في مجال الحماية من (الطائرات المسيرة) في منطقة الشرق الأوسط".
في هذا الإطار، قال مدير مركز جي إس إم للأبحاث، د. أصف ملحم، إن "أوكرانيا طورت صناعة الطائرات المسيرة بشكل كبير وهي مستعدة لتقدم هذه التكنولوجيا مقابل دعم أمريكي وغربي مستمر بالأسلحة، خاصة مع الضغط الروسي الشديد".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه " تم استغلال اللاجئين الإيرانيين في أوروبا للعمل في مصانع المسيّرات الأوكرانية، لتوجيه الإنتاج ضد روسيا وإيران معاً، بدلاً من إجبارهم على العودة".
ماكرون يعلن عن مبادرة لوقف الحرب على لبنان بعد اتصالات مع ترامب و نتنياهو
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مبادرة لوقف الحرب على لبنان عقب اتصالات أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
جاء الإعلان عن المبادرة عقب اتصال هاتفي للرئيس الفرنسي مع نظيره اللبناني، جوزاف عون.
في هذا الإطار، قال الباحث الأكاديمي في الاتصال السياسي، د. جعفر بوزميطة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مبادرة ماكرون الأخيرة تركز على منع توسع الحرب في لبنان، مقابل ضغط فرنسي على الحكومة اللبنانية للسيطرة على مواقع "حزب الله" اللبناني ونزع سلاحه، وإجباره على وقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق صدى أو التزاما، ما يكشف ضعف الوزن الفرنسي والأوروبي لدى إسرائيل وأمريكا"، بحسب قوله.
مخاوف تركية من تحركات مسلحين أكراد على الحدود مع إيران مع اتساع رقعة الحرب
قالت وزارة الدفاع التركية إن أنشطة الجماعات الكردية المسلحة والانفصالية تمثل تهديدا لأمن إيران واستقرار المنطقة.
و أكدت في بيان أنها تتابع عن كثب تحركات الجماعات الكردية الإيرانية والتطورات المرتبطة بها.
في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، عثمان باشكالي، إن "المخاوف التركية نابعة من خشية أن تؤدي الضربات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران إلى انتفاضة كردية داخل إيران، ما يعزز النزعات الانفصالية عبر المنطقة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تركيا تتبنى موقفا معاديا تاريخيا لأي تقدم كردي وتضغط على حكومة إقليم كردستان العراق، والأحزاب الكردية، والولايات المتحدة وإسرائيل لمنع أي دور للأكراد".
الحرس الثوري الإيراني يهاجم مراكز بيانات "أمازون" في الإمارات والبحرين
أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بطائرات دون طيار على مركز بيانات شركة "أمازون" الأمريكية في البحرين
.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية إنه "تم تنفيذ الهجوم لتحديد كيفية دعم هذه المراكز للأنشطة العسكرية والاستخباراتية لخصوم طهران"، بحسب قولها.
في هذا الصدد، قال الخبير اللبناني في الشؤون الجيوساسية والاقتصادية، د. بيير عازار، إن "ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بأن مراكز بيانات "أمازون" تقدم أنشطة عسكرية واستخباراتية لخصوم إيران، قد يكون صحيحا".
وأوضح عازار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دخول دولة الإمارات كمركز للبيانات الرئيسية للشركات العالمية التي تتعاطى بحركية الذكاء الاصطناعي، لذلك فلابد أن يكون هناك شكوك واضحة حول عمل هذه الشركات".