أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة اعترفت رسمياً بالحكومة الفنزويلية الحالية. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
ترامب: الولايات المتحدة تعترف رسميا بالحكومة الفنزويلية الحالية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة اعترفت رسمياً بالحكومة الفنزويلية الحالية.
وقال ترامب، خلال قمة "درع الأمريكيتين" في دورال، فلوريدا: "يسرني أن أعلن أننا اعترفنا هذا الأسبوع رسمياً بالحكومة الفنزويلية، بل واعترفنا بها قانونياً".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وفنزويلا اتفقتا على استعادة العلاقات الدبلوماسية.
وجاء في البيان: "اتفقت الولايات المتحدة والسلطات المؤقتة في فنزويلا على استعادة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
".
وكانت فنزويلا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في عام 2019.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما
.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.