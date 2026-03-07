عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
ترامب: الولايات المتحدة تعترف رسميا بالحكومة الفنزويلية الحالية
ترامب: الولايات المتحدة تعترف رسميا بالحكومة الفنزويلية الحالية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة اعترفت رسمياً بالحكومة الفنزويلية الحالية.
وقال ترامب، خلال قمة "درع الأمريكيتين" في دورال، فلوريدا: "يسرني أن أعلن أننا اعترفنا هذا الأسبوع رسمياً بالحكومة الفنزويلية، بل واعترفنا بها قانونياً".وجاء في البيان: "اتفقت الولايات المتحدة والسلطات المؤقتة في فنزويلا على استعادة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية".وكانت فنزويلا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في عام 2019.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
ترامب: الولايات المتحدة تعترف رسميا بالحكومة الفنزويلية الحالية

16:29 GMT 07.03.2026
© AP Photo / Allison Robbertالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Allison Robbert
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة اعترفت رسمياً بالحكومة الفنزويلية الحالية.
وقال ترامب، خلال قمة "درع الأمريكيتين" في دورال، فلوريدا: "يسرني أن أعلن أننا اعترفنا هذا الأسبوع رسمياً بالحكومة الفنزويلية، بل واعترفنا بها قانونياً".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وفنزويلا اتفقتا على استعادة العلاقات الدبلوماسية.

وجاء في البيان: "اتفقت الولايات المتحدة والسلطات المؤقتة في فنزويلا على استعادة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية".
وكانت فنزويلا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في عام 2019.
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
الولايات المتحدة وفنزويلا تتفقان على استعادة العلاقات الدبلوماسية
5 مارس, 23:05 GMT
5 مارس, 23:05 GMT
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
